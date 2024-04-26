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“اطلبها اون لاين poste.dz“ كيفية طلب البطاقة الذهبية عبر الانترنت والشروط المطلوبة
طلب البطاقة الذهبية عبر الانترنت، يسعى الكثير من المواطنين الجزائريين الى الحصول على البطاقة الذهبية والتي توفر لصاحبها العديد من الخصائص المتميزة مثل عمليات الدفع الالكتروني والتحويلات البريدية، وقد يسرت هيئة البريد الجزائرية اجراءات طلب البطاقة وأتاحتها عبر الانترنت حتى لا يستهلك العميل وقت طويل أو يبذل جهد كبير في سبيل الحصول عليها، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط طلب البطاقة الذهبية والخطوات المتبعة والشروط المطلوبة.
كيفية طلب البطاقة الذهبية عبر الانترنت
أي شخص بالجزائر يرغب في الحصول على البطاقة الذهبية والاستفادة من المزايا العديدة لها بإمكانه أن يقدم طلب بسهولة الى هيئة البريد من خلال موقعها الالكتروني الرسمي، وتمكن هذه البطاقة العميل من التسوق الالكتروني وأي عمليات دفع مثل الفواتير والمصاريف وكذلك عمل تحويلات بريدية في أسرع وقت ممكن، وفيما يلي طريقة طلب البطاقة الذهبية عبر الانترنت بالخطوات :
- الدخول الى موقع بريد الجزائر الالكتروني الرسمي بالضغط على هذا الرابط.
- من الخدمات الالكترونية الموجودة على الصفحة الرئيسية اختر “البطاقة الذهبية”.
- للتقديم عليها املأ الاستمارة وادخل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.
- بعد التحقق من صحة البيانات المدونة انقر على “ارسال الطلب”.
- قم بسداد الرسوم المطلوبة وتوجه لاستلامها في الموعد المحدد.
شروط طلب البطاقة الذهبية عبر الانترنت
هناك عدة شروط وضعتها هيئة البريد الجزائري ليتم إصدار البطاقة الذهبية للمتقدم، وفي حالة عدم توافر هذه الشروط به يتم رفض الطلب، وسنستعرض لكم في السطور التالية الشروط المطلوبة :
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.
- أن يكون لديه حساب جاري في هيئة البريد.
- أن يكون رصيده بالحساب 10 آلاف دينار فيما فوق.
- تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات صحة المعلومات المدونة.