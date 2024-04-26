“اطلبها اون لاين poste.dz“ كيفية طلب البطاقة الذهبية عبر الانترنت والشروط المطلوبة

كيفية طلب البطاقة الذهبية عبر الانترنت

أي شخص بالجزائر يرغب في الحصول على البطاقة الذهبية والاستفادة من المزايا العديدة لها بإمكانه أن يقدم طلب بسهولة الى هيئة البريد من خلال موقعها الالكتروني الرسمي، وتمكن هذه البطاقة العميل من التسوق الالكتروني وأي عمليات دفع مثل الفواتير والمصاريف وكذلك عمل تحويلات بريدية في أسرع وقت ممكن، وفيما يلي طريقة طلب البطاقة الذهبية عبر الانترنت بالخطوات :

الدخول الى موقع بريد الجزائر الالكتروني الرسمي بالضغط على هذا الرابط.

من الخدمات الالكترونية الموجودة على الصفحة الرئيسية اختر “البطاقة الذهبية”.

للتقديم عليها املأ الاستمارة وادخل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

بعد التحقق من صحة البيانات المدونة انقر على “ارسال الطلب”.

قم بسداد الرسوم المطلوبة وتوجه لاستلامها في الموعد المحدد.