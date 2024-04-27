طريقة عمل جاتوه شاتوه شيكولاته.. اسهل جاتو شوكولاته بكيكه اسفنجيه وصوص شيكولاتة سااايح رهيب ولذيذ ناجحه ١٠٠/١٠٠من اول مره

كيكة الشاتوه هي واحدة من أكثر أنواع الحلويات، التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، وخاصة في المناسبات والاحتفالات المختلفة، هي من الحلويات الراقية والشهية التي تحظى بشعبية كبيرة، في جميع المناسبات كيكة الشاتوه بصوص الشوكولاتة، تتميز هذه الكيكة بطعمها الغني وقوامها الهش، مما يجعلها خيارا مثاليا لكل من يبحث عن حلا لذيذا وفاخرا، تتميز هذه الكيكة بطعمها الغني والقوام الهش، مما يجعلها خيارا مثاليا للأطفال والكبار على حد سواء.

كيكة الشاتوه بصوص الشوكولاتة

طريقة تحضير كيك الشوكولاتة اللذيذ، كيك الشوكولاتة هو من أسرع وأسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل، ويعد من الأطعمة التي يفضلها الصغار والكبار على حد سواء، يتميز بمكوناته البسيطة والمتوفرة في كل مطبخ، مما يجعله خيارا اقتصاديا وسريع الإعداد، اليكم خطوات تحضيره.

مكونات كيكة الشاتوه بصوص الشوكولاتة

– 1.5 كوب دقيق

– 2 بيض

– فانيليا

– 1 كوب سكر

– 1 كوب لبن

– 1.25 كوب زيت

– 0.5 كوب كاكاو خام

– 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

طريقة تحضير كيك الشاتوه بصوص الشوكولاتة