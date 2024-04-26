“منحة 300 دينار وزارة الشؤون الاجتماعية“ التسجيل في منحة 300 دينار تونس فوري والشروط اللازمة social.gov.tn

التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

للتيسير على المواطنين تتيح وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية إمكانية التسجيل في منحة ال 300 دينار من خلال موقعها الالكتروني الرسمي، كل ما يتطلبه الامر هو اتباع مقدم الطلب لبعض الخطوات البسيطة وادخاله البيانات المطلوبة، لتقوم الجهة المختصة بمراجعة طلبه والتحقق من استحقاقه للدعم من عدمه ومن ثم الرد عليه بالقبول أو الرفض، وفيما يلي سوف نستعرض لكم خطوات التقديم على منحة 300 دينار تونس 2024 :