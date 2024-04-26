تتصرف إزاي لو الكهرباء قطعت وأنت في الأسانسير.. نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

يزداد انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف في العديد من المناطق، وقد يحدث هذا أثناء تواجدك داخل المصاعد، مما يؤدي إلى تعطلها، ولذلك يرجى اتباع الإجراءات المناسبة، حيث يمكنك التصرف بشكل آمن في حالة تعطل المصاعد نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي أو أي مشكلة أخرى.

نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء داخل المصاعد

قامت الحكومة بتحديد مواعيد محددة لفصل التيار الكهربائي عن معظم المدن والمحافظات بهدف تقليل الحمل على الشبكة الكهربائية، وناشدت السكان تجنب استخدام المصاعد خلال هذه الفترات المحددة، حيث يتم قطع التيار الكهربائي قبل بداية الساعة بعشر دقائق، وإذا مرت الساعة دون فصل التيار، يعني ذلك استمرار توفر الكهرباء، وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر هذا النهج في بيان لها.