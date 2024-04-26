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تتصرف إزاي لو الكهرباء قطعت وأنت في الأسانسير.. نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء
يزداد انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف في العديد من المناطق، وقد يحدث هذا أثناء تواجدك داخل المصاعد، مما يؤدي إلى تعطلها، ولذلك يرجى اتباع الإجراءات المناسبة، حيث يمكنك التصرف بشكل آمن في حالة تعطل المصاعد نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي أو أي مشكلة أخرى.
نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء داخل المصاعد
قامت الحكومة بتحديد مواعيد محددة لفصل التيار الكهربائي عن معظم المدن والمحافظات بهدف تقليل الحمل على الشبكة الكهربائية، وناشدت السكان تجنب استخدام المصاعد خلال هذه الفترات المحددة، حيث يتم قطع التيار الكهربائي قبل بداية الساعة بعشر دقائق، وإذا مرت الساعة دون فصل التيار، يعني ذلك استمرار توفر الكهرباء، وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر هذا النهج في بيان لها.
- التواصل لطلب المساعدة حيث يمكنك استخدم زر الطوارئ داخل المصعد أو اتصل بالأرقام المخصصة للطوارئ لطلب المساعدة.
- حافظ على مسافة آمنة بينك وبين الباب، ولا تحاول فتحه بالقوة حتى لا تتعرض للخطر.
- حاول الهدوء وتذكّر أن الوضع ليس خطيرًا، وأن المصعد سيستأنف عمله بمجرد عودة التيار الكهربائي.
- قم بتمارين التنفس للتحكم في التوتر والهدوء.
- الأسانسيرات الحديثة تتضمن فتحات لتوزيع الهواء، مما يمنع نقص الأكسجين داخل الأسانسير، لذا لن يكون هناك خطر على مستوى الأكسجين.
- في حالة انقطاع التيار الكهربائي، انتظر عودته أو وصول فريق المساعدة المؤهل.
- يجب أن يتم إجراء عملية الإنقاذ فقط من قبل فني مؤهل أو قسم الإطفاء إذا كان ذلك ضروريًا.
- إذا كنت خارج الأسانسير عند انقطاع التيار الكهربائي، فلا تحاول إنقاذ الركاب بأي حال من الأحوال، حيث يمكن أن تتسبب في حوادث خطيرة بدون قصد، ومن الأفضل أن يظل الركاب داخل الأسانسير حتى يتمكن الموظفون المدربون من إخراجهم بأمان.