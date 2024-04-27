كيكة شوكولاتة غرقانة بصوص رهيب.. اقتصادية جداً ومفيش أسهل منها خفيفة هشة اسفنجية بصوص خطير تفوق كل وصف لاتفوتكم

ليس هناك شيء يضاهي طعم كيكة الشوكولاتة الغرقانة بصوصها الغني، فهي تحظى بشعبية كبيرة بين الصغار والكبار على حد سواء، تتميز هذه الكيكة ببساطة مكوناتها، فهي تعتمد على مكونات يمكن العثور عليها في أي مطبخ منزلي، وتوجد في كل مكان، من متاجر الحلويات الكبيرة إلى الحانات المحلية، وذلك لأنها تقدم نكهة فريدة وجذابة مع قوامها الإسفنجي الخفيف، إنها الخيار المثالي لتقديمها في أيام الاحتفال أو كحلوى يومية لإسعاد أفراد العائلة.

كيكة الشوكولاتة الرائعة بصوصها اللذيذ

إذا كنت ترغب في تحضير هذه الكيكة اللذيذة في منزلك، فلا تقلق، فالطريقة بسيطة وسهلة التنفيذ، تقدم كيكة الشوكولاتة الغرقانة بصوصها اللذيذ كحلوى مثالية، لتناولها مع القهوة أو الشاي في أي وقت من اليوم، فهي ليست فقط لذيذة ولكنها أيضا سهلة التحضير وستكون محور الاهتمام في أي مناسبة تحضرينها.

مكونات كيك الشوكولاتة

– كوب دقيق أبيض.

– نصف كوب كاكاو خام.

– كوب وربع زيت نباتي.

– كوب سكر.

– كوب لبن.

– ملعقة بيكنج باودر.

– بيضتان.

– ربع ملعقة فانيليا.

طريقة تحضير وتقديم كيك الشوكولاتة

– في وعاء كبير، نخل الدقيق ونضيف البيكنج باودر ورشة الملح، ثم نقلب لتجانس المكونات.

– في خلاط كهربائي، نضع السكر، الزيت، الكاكاو، واللبن، ونخفق المزيج جيدا.

– نحتفظ بكوب من المزيج السائل في الثلاجة لاستخدامه لاحقا.

– في وعاء آخر، نخفق البيض والفانيليا جيدا، ثم نضيفهما تدريجيا إلى خليط الزيت والسكر والكاكاو، مع استمرار الخفق.

– نضيف الخليط السائل إلى الدقيق تدريجيا، مع التقليب بلطف حتى نحصل على خليط سلس.

– نسكب الخليط في صينية مبطنة بورق الزبدة أو مدهونة بالزيت، ونضعها في فرن محمى مسبقا على حرارة متوسطة.

– نخبز الكيك لمدة نصف ساعة، ثم نتركه يبرد في الفرن.

– بعد أن يبرد، نثقب الكيك بالشوكة ونضع عليه الصوص الشوكولاتة الذي احتفظنا به في الثلاجة.

– يمكن تقديم الكيك بعد ذلك وهو جاهز للتمتع بطعمه الشهي.