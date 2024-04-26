تكنولوجيا
“ملك الفئة المتوسطة”.. سعر و مواصفات هاتف Samsung Galaxy A35 5G
يأتي هاتف Samsung Galaxy A35 5G في فئة الهواتف المتوسطة، حيث يتميز بشاشة سوبر أموليد بمعدل تحديث 120 هرتز وثقب للكاميرا، مع كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل تدعم المثبت البصري، وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل، كما يعتمد الهاتف على معالج Exynos 1380 من سامسونج، ويتميز ببطارية كبيرة وصوت ستيريو، دعونا نتعرف على أهم مميزات الهاتف.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A35 5G
|المواصفات
|Samsung Galaxy A35 5G
|الاتصال
|NFC
|شريحتي الاتصال
|Nano SIM (شريحتي اتصال)
|شبكات الاتصال
|2G، 3G، 4G، 5G
|الأبعاد
|161.7 × 78 × 8.2 ملم
|الوزن
|209 جرام
|مقاومة الماء والغبار
|IP67، مقاوم للماء حتى عمق متر لمدة 30 دقيقة
|البنية
|زجاج محمي بإطار بلاستيكي
|الشاشة
|Super AMOLED، 6.6 إنش، 1080 × 2340 بكسل، 120Hz، حماية Corning Gorilla Glass Victus Plus، سطوع يصل إلى 1000 شمعة
|الذاكرة الداخلية
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|إمكانية زيادة التخزين
|يدعم بطاقات الذاكرة الخارجية (يوضع مكان الشريحة الثانية)
|المعالج
|Exynos 1380، تكنولوجيا 5 نانو، Mali-G68 MP5
تفاصيل هاتف Samsung Galaxy A35 5G
|المواصفات
|Samsung Galaxy A35 5G
|الكاميرا الأمامية
|13 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2
|الكاميرا الخلفية
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|تسجيل الفيديو
|4K@30fps، FHD@30/60fps
|الصوت
|ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء، صوت ستيريو
|الاتصال
|Wi-Fi a/b/g/n/ac/6، Dual-band، Wi-Fi Direct، بلوتوث 5.3، A2DP، LE، aptX
|التحديد الجغرافي
|GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS
|وسائل الأمان والحماية
|مستشعر البصمة (مدمج في الشاشة)، Face Unlock
|مستشعرات
|التسارع، القرب (عن طريق السوفت وير)، البوصلة، الجيروسكوب
|منفذ USB
|Type C مع دعم OTG
|البطارية
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|النظام الأساسي
|Android 14، واجهة One UI 6.1
|الألوان
|كحلي، أزرق ثلجي، بنفسجي، ليموني
سعر هاتف Samsung Galaxy A35 5G
|الدولة
|السعر (ريال/درهم)
|السعودية
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|الإمارات
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