“ملك الفئة المتوسطة”.. سعر و مواصفات هاتف Samsung Galaxy A35 5G

يأتي هاتف Samsung Galaxy A35 5G في فئة الهواتف المتوسطة، حيث يتميز بشاشة سوبر أموليد بمعدل تحديث 120 هرتز وثقب للكاميرا، مع كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل تدعم المثبت البصري، وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل، كما يعتمد الهاتف على معالج Exynos 1380 من سامسونج، ويتميز ببطارية كبيرة وصوت ستيريو، دعونا نتعرف على أهم مميزات الهاتف.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A35 5G

المواصفات Samsung Galaxy A35 5G الاتصال NFC شريحتي الاتصال Nano SIM (شريحتي اتصال) شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G، 5G الأبعاد 161.7 × 78 × 8.2 ملم الوزن 209 جرام مقاومة الماء والغبار IP67، مقاوم للماء حتى عمق متر لمدة 30 دقيقة البنية زجاج محمي بإطار بلاستيكي الشاشة Super AMOLED، 6.6 إنش، 1080 × 2340 بكسل، 120Hz، حماية Corning Gorilla Glass Victus Plus، سطوع يصل إلى 1000 شمعة الذاكرة الداخلية سعة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام

سعة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام

سعة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام إمكانية زيادة التخزين يدعم بطاقات الذاكرة الخارجية (يوضع مكان الشريحة الثانية) المعالج Exynos 1380، تكنولوجيا 5 نانو، Mali-G68 MP5

تفاصيل هاتف Samsung Galaxy A35 5G

المواصفات Samsung Galaxy A35 5G الكاميرا الأمامية 13 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2 الكاميرا الخلفية كاميرا أساسية: 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.8، مثبت بصري OIS

كاميرا Ultra Wide: 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2

كاميرا ماكرو: 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4 مع فلاش LED تسجيل الفيديو 4K@30fps، FHD@30/60fps الصوت ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء، صوت ستيريو الاتصال Wi-Fi a/b/g/n/ac/6، Dual-band، Wi-Fi Direct، بلوتوث 5.3، A2DP، LE، aptX التحديد الجغرافي GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS وسائل الأمان والحماية مستشعر البصمة (مدمج في الشاشة)، Face Unlock مستشعرات التسارع، القرب (عن طريق السوفت وير)، البوصلة، الجيروسكوب منفذ USB Type C مع دعم OTG البطارية 5000 مللي أمبير

شحن سريع بقوة 25 واط النظام الأساسي Android 14، واجهة One UI 6.1 الألوان كحلي، أزرق ثلجي، بنفسجي، ليموني

سعر هاتف Samsung Galaxy A35 5G