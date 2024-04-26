“أداء قوي وسعر مناسب”.. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 5G والسعر في السعودية

يتميز هاتف Samsung Galaxy A55 5G بتصميم أنيق من الزجاج المقاوم للماء، ويعتمد على معالج Exynos 1480 الجديد من سامسونج، كما تجذب الشاشة السوبر أموليد بمعدل تحديث 120 هيرتز الأنظار بجودتها العالية، وتأتي الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري لتقديم صور مذهلة وثابتة، بينما توفر الكاميرا الأمامية دقة 32 ميجا بكسل لصور سيلفي متميزة، ويأتي الهاتف أيضاً ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير لتدوم لفترات طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر، دعونا نتعرف على أهم مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 5G

المواصفات Samsung Galaxy A55 5G الـ NFC مدعوم شريحتي الاتصال نانو سيم (Nano SIM) شبكات الاتصال الجيل الثاني (2G)، الجيل الثالث (3G)، الجيل الرابع (4G)، الجيل الخامس (5G) الأبعاد 161.1 × 77.4 × 8.2 ملم الوزن 213 جرام مقاومة الماء والغبار IP67 (مقاوم حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) مواد التصنيع زجاج محمي بطبقة جوريلا مع إطار من الألمنيوم نوع الشاشة Super AMOLED بمساحة 6.6 إنش ودقة 1080 × 2340 بكسل ومعدل تحديث 120Hz ودعم HDR10+ وطبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus Plus وسطوع يصل إلى 1000 شمعة الذاكرة الداخلية والرام سعة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام.

سعة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام.

سعة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام. دعم بطاقة الذاكرة الخارجية مدعوم المعالج Exynos 1480 بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي Xclipse 530

إمكانيات هاتف Samsung Galaxy A55 5G

المواصفات Samsung Galaxy A55 5G الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2 الكاميرا الخلفية – كاميرا أساسية: 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.8، مثبت بصري OIS – كاميرا Ultra Wide: 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2 – كاميرا ماكرو: 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4، مع فلاش LED تصوير الفيديو – 4K @ 30fps <br> – FHD @ 30/60fps الميكروفون يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء الواي فاي a/b/g/n/ac/6 البلوتوث إصدار 5.3، دعم لـ A2DP، LE، aptX الصوت ستيريو تحديد الموقع GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS وسائل الأمان والحماية مستشعر البصمة (مدمج بالشاشة)، Face Unlock مستشعرات التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب منفذ USB Type C مع دعم OTG البطارية سعة 5000 مللي أمبير.

شحن سريع بقوة 25 واط. نظام التشغيل والواجهة الرسومية Android 14 مع One UI 6.1 الألوان كحلي، أزرق ثلجي، بنفسجي فاتح، ليموني

سعر هاتف Samsung Galaxy A55 5G