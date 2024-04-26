تكنولوجيا

“أداء قوي وسعر مناسب”.. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 5G والسعر في السعودية

صورة s.m s.mمنذ 13 ساعة
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يتميز هاتف Samsung Galaxy A55 5G بتصميم أنيق من الزجاج المقاوم للماء، ويعتمد على معالج Exynos 1480 الجديد من سامسونج، كما تجذب الشاشة السوبر أموليد بمعدل تحديث 120 هيرتز الأنظار بجودتها العالية، وتأتي الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري لتقديم صور مذهلة وثابتة، بينما توفر الكاميرا الأمامية دقة 32 ميجا بكسل لصور سيلفي متميزة، ويأتي الهاتف أيضاً ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير لتدوم لفترات طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر، دعونا نتعرف على أهم مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 5G

المواصفات Samsung Galaxy A55 5G
الـ NFC مدعوم
شريحتي الاتصال نانو سيم (Nano SIM)
شبكات الاتصال الجيل الثاني (2G)، الجيل الثالث (3G)، الجيل الرابع (4G)، الجيل الخامس (5G)
الأبعاد 161.1 × 77.4 × 8.2 ملم
الوزن 213 جرام
مقاومة الماء والغبار IP67 (مقاوم حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة)
مواد التصنيع زجاج محمي بطبقة جوريلا مع إطار من الألمنيوم
نوع الشاشة Super AMOLED بمساحة 6.6 إنش ودقة 1080 × 2340 بكسل ومعدل تحديث 120Hz ودعم HDR10+ وطبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus Plus وسطوع يصل إلى 1000 شمعة
الذاكرة الداخلية والرام
  • سعة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام.
  • سعة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام.
  • سعة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام.
دعم بطاقة الذاكرة الخارجية مدعوم
المعالج Exynos 1480 بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي Xclipse 530

إمكانيات هاتف Samsung Galaxy A55 5G

المواصفات Samsung Galaxy A55 5G
الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2
الكاميرا الخلفية – كاميرا أساسية: 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.8، مثبت بصري OIS

– كاميرا Ultra Wide: 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2

– كاميرا ماكرو: 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4، مع فلاش LED
تصوير الفيديو – 4K @ 30fps <br> – FHD @ 30/60fps
الميكروفون يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء
الواي فاي a/b/g/n/ac/6
البلوتوث إصدار 5.3، دعم لـ A2DP، LE، aptX
الصوت ستيريو
تحديد الموقع GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS
وسائل الأمان والحماية مستشعر البصمة (مدمج بالشاشة)، Face Unlock
مستشعرات التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب
منفذ USB Type C مع دعم OTG
البطارية
  • سعة 5000 مللي أمبير.
  • شحن سريع بقوة 25 واط.
نظام التشغيل والواجهة الرسومية Android 14 مع One UI 6.1
الألوان كحلي، أزرق ثلجي، بنفسجي فاتح، ليموني

سعر هاتف Samsung Galaxy A55 5G

البلد Samsung Galaxy A55 5G
مصر لم يتم طرح الهاتف في السوق المصرية حتى الآن.
السعودية – النسخة 128 جيجا / 8 جيجا: 1500 ريال

– النسخة 256 جيجا / 8 جيجا: 1700 ريال
الإمارات العربية المتحدة – النسخة 128 جيجا / 8 جيجا: 1250 درهم

– النسخة 256 جيجا / 8 جيجا: 1450 درهم
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صورة s.m s.mمنذ 13 ساعة
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