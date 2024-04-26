“اعرف صلاة الجمعة امتا؟!” أوقات الصلاة اليوم الجمعة بالتوقيت الصيفي 2024 في جميع محافظات الجمهورية 26 أبريل 2024

بعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر بداية من صباح اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 حيث أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تطبيق هذا التوقيت حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2024 وأصبح الجميع يبحث عن أوقات الصلاة اليوم الجمعة بالتوقيت الصيفي، حيث تم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة بداية من اليوم، ولهذا سنسرد لكم بالتفاصيل مواقيت الصلاة بالتوقيت الجديد خلال السطور القادمة من هذا المقال.

أوقات الصلاة اليوم الجمعة بالتوقيت الصيفي

شهدت الساعات القليلة الماضية تغيير الساعة في مصر وتحويلها إلى التوقيت الصيفي حيث تم تغيير مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي 2024 في جميع المحافظات بعد أن تم تقديم الساعة 60 دقيقة، وجاءت المواقيت على النحو الآتي:-

الصـــــلاة التوقيــــت صلاة الفجر 04:43 صباحاً صلاة الجمعة 12:53 مساءً صلاة العصر 04:29 مساءً صلاة المغرب 07:29 مساءً صلاة العشاء 08:51 مساءً

أما عن مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي في محافظة الإسكندرية فتكون على النحو الآتي:-

الصـــــلاة التوقيــــت صلاة الفجر 04:45 صباحاً صلاة الجمعة 12:58 مساءً صلاة العصر 04:36 مساءً صلاة المغرب 07:36 مساءً صلاة العشاء 09:01 مساءً

وأوقات الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024 في محافظة أسوان تكون كالآتي:-

الصـــــلاة التوقيــــت صلاة الفجر 04:50 صباحاً صلاة الجمعة 12:46 مساءً صلاة العصر 04:13 مساءً صلاة المغرب 07:15 مساءً صلاة العشاء 08:33 مساءً

التوقيت الصيفي في مصر 2024

بعد أن تعرفنا على أوقات الصلاة اليوم الجمعة بالتوقيت الصيفي 2024 في جميع المحافظات والتي تبدأ بصلاة فجر يوم الجمعة، حيث أنه وبناءً على مشروع قانون التوقيت الصيفي الذي أقرته الحكومة المصرية والذي عاد للعمل منذ العام الماضي 2023 بعد توقف منذ عام 2014، حيث يبدأ العمل بنظام التوقيت الصيفي (تقديم الساعة 60 دقيقة) من أخر جمعة من شهر أبريل وحتى أخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.