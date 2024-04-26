تردد القنوات
“أفلام جديدة وحلوة على روتانا سينما” نزلوا التردد الجديد 2024 عشان ماتفوتكمش ولا لحظة!
قناة روتانا سينما من القنوات المفضلة بالنسبة للكثيرين بسبب عرضها للأفلام القديمة والحديثة في الوطن العربي بجودة عالية، وتعمل القناة على تحسين جودة العرض الخاصة بها وقررت إدارة القناة تغيير تردد القناة لتحسين جودة العرض وتوسيع نطاق القناة للتعزيز من انتشارها، كما أن القناة متاحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.
معلومات عن قناة روتانا سينما
هي القناة المشهورة التي استطاعت أن تحصل على عقود لعرض الأفلام المصرية والسعودية على قناة واحدة، وتستمر القناة في عرض البرامج على مدار الـ 24 ساعة.
تردد قناة روتانا سينما 2024
- في خانة التردد نقوم بكتابة تردد القناة: 12226.
- معدل ترميز القناة: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- نقوم بتعيين استقطاب القناة: أفقي.
تردد آخر لقناة روتانا سينما على نايل سات
- التردد: (11296)
- معامل الترميز الخاص بالقناة: 27500.
- استقطاب القناة: أفقي.
- جودة القناة نقوم بإختيار: HD.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة روتانا على عرب سات
- في خانة التردد نقوم بكتابة التردد بشكل دقيق: 11843.
- معدل ترميز القناة: 27500.
- في خانة استقطاب القناة نقوم باختيار: أفقي.
- جودة عرض القناة: HD.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة روتانا السعودية 2024
- تردد قناة روتانا السعودية: 12226.
- معدل ترميز القناة: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 5/6.
- نقوم بتعيين استقطاب القناة على: أفقي.
مميزات قناة روتانا سينما
- على الرغم من الجودة العالية التي تقدمها القناة في برامجها، إلا أن القناة تعرض محتواها بشكل مجاني بدون أي مقابل.
- تقدم القناة العديد من البرامج والأفلام والمسلسلات المصرية والسعودية والعربية.
- تعرض القناة محتواها على مدار اليوم بدون أي توقف.
- تعرض القناة إعلانات قصيرة عن منافسيها من القنوات التي تقدم نفس المحتوى، مما يجعلها الأفضل.