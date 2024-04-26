“أفلام جديدة وحلوة على روتانا سينما” نزلوا التردد الجديد 2024 عشان ماتفوتكمش ولا لحظة!

قناة روتانا سينما من القنوات المفضلة بالنسبة للكثيرين بسبب عرضها للأفلام القديمة والحديثة في الوطن العربي بجودة عالية، وتعمل القناة على تحسين جودة العرض الخاصة بها وقررت إدارة القناة تغيير تردد القناة لتحسين جودة العرض وتوسيع نطاق القناة للتعزيز من انتشارها، كما أن القناة متاحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

معلومات عن قناة روتانا سينما

هي القناة المشهورة التي استطاعت أن تحصل على عقود لعرض الأفلام المصرية والسعودية على قناة واحدة، وتستمر القناة في عرض البرامج على مدار الـ 24 ساعة.

تردد قناة روتانا سينما 2024

في خانة التردد نقوم بكتابة تردد القناة: 12226.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

نقوم بتعيين استقطاب القناة: أفقي.

تردد آخر لقناة روتانا سينما على نايل سات

التردد: (11296)

معامل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

جودة القناة نقوم بإختيار: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة روتانا على عرب سات

في خانة التردد نقوم بكتابة التردد بشكل دقيق: 11843.

معدل ترميز القناة: 27500.

في خانة استقطاب القناة نقوم باختيار: أفقي.

جودة عرض القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة روتانا السعودية 2024

تردد قناة روتانا السعودية: 12226.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 5/6.

نقوم بتعيين استقطاب القناة على: أفقي.

مميزات قناة روتانا سينما