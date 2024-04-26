هتبقى غني يابن المحظوظة يا فرج الله.. شهادات بنك مصر القمة وابن مصر الجديدة لعام 2024

شهادات بنك مصر، أعلنت وزارة المالية عن إصدار شهادات بنك مصر لعام 2024 في جمهورية مصر العربية، وهذه الشهادات تعتبر خيارًا مثاليًا للادخار والاستثمار، تتميز هذه الشهادات بعدة مميزات، منها زيادة معدل الأرباح السنوية، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتلبية كافة الاحتياجات والمطالب، تصدر الشهادات بمدة صلاحية تصل إلى ثلاث سنوات، وفي هذا المقال سنقدم جميع التفاصيل اللازمة حول هذا الموضوع.

شهادات بنك مصر 2024

أعلن البنك المركزي عن قرار بزيادة نسبة الفوائد والعوائد إلى 6%، وتم إطلاق شهادات بنك مصر للاستثمار والادخار، حيث يتضمن ذلك:

استمرار شهادات بنك مصر للاستثمار لمدة تصل إلى 3 سنوات.

يبلغ العائد المادي حوالي 30% خلال السنة الأولى.

من المتوقع ارتفاع العائد إلى نسبة تصل إلى 25% في السنة الثانية.

في السنة الثالثة، سيتم توزيع العائد بشكل دوري على مدار السنة.

عائد شهادات بنك مصر الجديدة 2024

يمكن للمصريين والأجانب شراء شهادات بنك مصر عبر الإنترنت، حيث بدأت عملية الشراء يوم الأربعاء الموافق السادس من مارس 2024، تبدأ مدة الشهادة اعتبارًا من اليوم الثاني للشراء، تتميز هذه الشهادات بأعلى عائد، حيث تختلف نسبة العائد حسب الفترة كما يلي:

في السنة الأولى، يصل عائد الشهادات إلى 30% سنوياً، 27% ربع سنوياً، و26% شهرياً. في السنة الثانية، يصل عائد الشهادات إلى 25% سنوياً، 23% ربع سنوياً، و22.5% شهرياً. في السنة الثالثة، يصل عائد الشهادات إلى 20% سنوياً، 19% ربع سنوياً، و19% شهرياً.

مميزات شهادات بنك مصر

أكد المسئولون على عدة مميزات تقدمها شهادات بنك مصر، وتتمثل هذه المميزات في: