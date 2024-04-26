يا لولو يا لولو في نونو .. تردد قناة وناسة كيدز Wanasah 2024 على كافة الأقمار الصناعية

في الوقت الحالي يبحث أولياء الأمور عن القنوات التي تشغل فراغ أطفالهم وكذلك تنمي حصيلتهم اللغوية، ومن هذه القنوات تردد قناة وناسة كيدز Wanasah 2024، والذي يعد أحد أهم الترددات لأن القناة تعمل على بث محتوي يتناسب مع الفئة العمرية للأطفال من الأغاني والأناشيد، وكذلك بعض الحركات الرياضية التي تكسبهم نمو حركي سليم عن القيام بتقلديها، لذلك يسعى الآباء والأمهات دائماً للحصول على ترددها، وهذا ما نقدمه لكم في تقرير اليوم فضلاً تابعونا.

تردد قناة وناسة كيدز Wanasah 2024

يقوم أولياء الأمور بتثبيت قناة وناسة من أجل إسعاد أبناؤهم، وتسلية وقت فراغهم فيما يفيدهم، لذلك وفرت القناة ترددها على عدد من الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، بحيث يمكن الحصول عليها بكل سهولة من خلال القمر الصناعي عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD.

قناة وناسة عرب سات

يمكن لأولياء الأمور تحميل القناة من خلال ترددها المتاح على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD.

طريقة تثبيت القناة على الريسيفر

بعدما وضحنا لكم الترددات المتاحة للقناة على كل من القمر الصناعي نايل سات وكذلك القمر الصناعي عرب سات، نوضح لكم طريقة تثبيتها على جهاز الريسيفر، وذلك من خلال: