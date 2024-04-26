تردد القنوات
لولو الشطوره.. تنزيل تردد قناة وناسة للأطفال بجودة مرتفعه 2024
تعد قناه وناسه بيبي من أهم القنوات التي يحبها الأطفال ويستمتعون بها ويقضون أمامها أوقات طويلة، مما يجعل الآباء يرغبون في تنزيلها بشكل مستمر، لأنها تسلي الأطفال وتعلمهم أشياء جديدة، والجدير بالذكر أن قناة وناسة بيبي تقوم بعمل أغاني تصويرية ممتعه بألوان زاهيه مما جعل لها شعبية واسعة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نذكر طريقة تنزيل قناة وناسة بيبي، وتردد القناة على نايل سات وعرب سات .
تردد قناة وناسة
تعد قناة وناسة من القنوات المحببة للأطفال حيث يمكن تنزيلها من خلال التردد التالي:
يمكن تنزيل قناة وناسة على قمر نايل سات عبر التردد التالي:
- التردد: 11470.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح: 3/4.
يمكن تنزيل قناة وناسة على قمر عرب سات عبر التردد التالي:
- التردد: 11270.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- القمر الصناعي: عرب سات.
طريقة تثبيت التردد الحالي لقناة وناسة 2024
يمكن تثبيت قناة وناسة بيبي بكل سهولة على جهازك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم الضغط على زر القائمة عبر ريموت الكونترول.
- من ثم يتم الضغط على زر إدارة الإعدادات.
- من ثم يتم الولوج إلى قائمة الترددات.
- بعد ذلك يتم إضافة تردد قناة وناسة
- يجب إضافة التردد مع المعلومات الخاصة به بشكل صحيح مثل معدل الترميز، ومعدل تصحيح الخطأ والاستقطاب الخاص بالقناة.
- بعد ذلك يتم الضغط على زر البحث حتى يتم استخراج تردد القناة، ثم قم بالضغط على زر حفظ.
- إذا بحث عن القناة سوف تجدها قد نزلت على جهازك.