لولو الشطوره.. تنزيل تردد قناة وناسة للأطفال بجودة مرتفعه 2024

تعد قناه وناسه بيبي من أهم القنوات التي يحبها الأطفال ويستمتعون بها ويقضون أمامها أوقات طويلة، مما يجعل الآباء يرغبون في تنزيلها بشكل مستمر، لأنها تسلي الأطفال وتعلمهم أشياء جديدة، والجدير بالذكر أن قناة وناسة بيبي تقوم بعمل أغاني تصويرية ممتعه بألوان زاهيه مما جعل لها شعبية واسعة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نذكر طريقة تنزيل قناة وناسة بيبي، وتردد القناة على نايل سات وعرب سات .

تردد قناة وناسة

تعد قناة وناسة من القنوات المحببة للأطفال حيث يمكن تنزيلها من خلال التردد التالي:

يمكن تنزيل قناة وناسة على قمر نايل سات عبر التردد التالي:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

يمكن تنزيل قناة وناسة على قمر عرب سات عبر التردد التالي:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: عرب سات.

طريقة تثبيت التردد الحالي لقناة وناسة 2024

يمكن تثبيت قناة وناسة بيبي بكل سهولة على جهازك من خلال اتباع الخطوات التالية: