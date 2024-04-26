تحديث.. تردد قناة الفجر الجزائرية ٢٠٢٤ على النايل سات وشاهد جميع المسلسلات التركية مجانا بجودة عالية hd

تردد قناة الفجر الجزائرية ٢٠٢٤، ازدادت عمليات البحث حول هذا الموضوع حيث يستمتع ملايين المشاهدين و المتابعين بمشاهدة المسلسلات التركية التي تُعرض يوميًا على قناة الفجر الجزائرية ومنها: مسلسل قيامة المؤسس عثمان “الجزء الرابع”، ومسلسل ألب أرسلان ولذلك يُقدم لكم موقع البديل الإلكتروني تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد وكيفية استقبال القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة الفجر الجزائرية ٢٠٢٤

ويذكر أن تردد قناة الفجر الجزائرية ٢٠٢٤، على القمر الصناعي نايل سات هو:

التردد: 10865

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطا: ⅚

معدل الترميز: 27500

كما يمكنك استقبالها أيضًا عبر القمر الصناعي نايل سات hd، على التردد التالي:

التردد: 12034

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطا: ¾

معدل الترميز: 27500

تردد أخرى لقناة الفجر الجزائرية على النايل سات

ويوجد تردد أخرى لقناة الفجر الجزائرية على النايل سات، هو:

التردد: 11034

معامل تصحيح الخطا: ¾

معامل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 5000

كيفية استقبال القناة على جهاز الاستقبال

يمكن بكل سهولة تنزيل و اضافة قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بالمشاهدة مجاني ودون اي اشتراك مالي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم فتح الشاشة ثم الضغط على كلمة القائمة من زر الإعدادات من خلال الريموت. يتم اختيار كلمة البحث اليدوي. ثم بعد ذلك يتم كتابة التردد الخاص بالقناة بعد تحديد القمر الصناعي. ثم يتم الضغط على كلمة البحث. ومن ثم يتم تنزيل القناة فيتم الضغط على كلمة حفظ.

ماذا تعرض قناة الفجر TV؟

وجدير بالذكر أن قناة الفجر الجزائرية، تعرض مجموعة كبيرة من المسلسلات التركية، ومنها: مسلسل المؤسس عثمان “الجزء الرابع” والذي يتناول قصة مؤسس الدولة العثمانية، والحروب التي خاضها السلطان العثماني “عثمان بن أرطغرل” وإصراره على تكوين جيش قوي من أجل تحقيق أهدافه وبناء دولة قوية.