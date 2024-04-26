“مشاكسات جديدة للقط والفأر” عبر تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

حازت قناة توم وجيري على إقبال متزايد من جميع الفئات العمرية، وقد تمكنت القناة من حصد نسب مشاهدة مرتفعة تفوق الملايين من جميع دول الوطن العربي، حيث تقدم القناة سلسلة متتابعة من حلقات الكرتون الأكثر شهرة ومتعة وهو كرتون توم وجيري المحبب من قبل الكبار والصغار، والجدير بالذكر أن القناة تحرص على تقديم البث بأعلى التقنيات الحديثة لضمان تقديم محتوى عالي الدقة للمشاهدين بدون تشويش أو تذبذب في الإشارة أو توقف البث للحظات أو حتى دون أن يسبق الصوت الصورة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 القمر الصناعي نايل سات

نجحت قناة توم وجيري في الاستحواذ على مكانة مميزة عند الاطفال خلال فترة وجيزة من بث القناة، حيث تعد القناة واحدة من أفضل قنوات الأطفال الموجودة في تلك الفترة، وتقدم القناة المحتوى المسلي والشيقة والممتع مجاناً بدون أي رسوم، فقط يتعين على الأم أو الأب أو أي شخص بالغ استقبال القناة من خلال استخدام احداثيات الضبط الأخيرة المعلن عنها من قبل إدارة القناة، وفيما يلي نوضح احداثيات الضبط الخاصة بالقمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12149 – 11345

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي – horizontal

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 القمر الصناعي عرب سات

تحرص القناة على تقديم تجربة مثالية يسعد بها المشاهد من خلال طرح الحلقات الجديدة من كرتون توم وجيري الذي يشهد صراع بين القط والفأر ومقالب مضحكة تنتهي بفوز أحد الطرفين أو التصالح ومن ثم الاستعداد لمقلب جديد أكثر حماسة وتشويق ومرح، ويمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال الترددات التالية:

التردد: 11315.

معامل الاستقطاب: أفقي – Horizontal

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة توم وجيري

تضم قناة توم وجيري المخصصة لبرامج الأطفال وبرامج الرسوم المتحركة والأناشيد والأغاني العديد من المميزات التي تجعلها محل ثقة من قبل الأمهات ومحل اعجاب ومتعة من قبل الاطفال، حيث تتمثل تلك المميزات في: