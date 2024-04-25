لولو صارت شرطية.. تردد قناة وناسه نايل سات لمتابعة برامج الأطفال2024 بجودة ممتازه.. نزلها ودلع عيالك!!

قناة وناسة تعتبر من اشهر قنوات الاطفال الموجودة على النايل سات حيث تحصل القناة على المزيد من المشاهدات تصل إلى ملايين كما استطاعت القناة تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة للكثير من الفئات العمرية ابتداء من سن 3 سنوات كما تقوم القناة بتقديم محتوى تعليمى وغنائى وترفيهي طوال اليوم دون اشتراك شهري حيث يمكنك الان تثبيت قناة وناسه والاستمتاع بما تقدمه لأطفالك .

قناة وناسة الفضائية للأطفال

أعلن الفنان الكبير راشد الماجد عن ابتداء البث الخاص بقناة وناسه يوم 3 يوليو 2007 حيث تم ذلك خلال حفل غنائي له وكان هناك عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين والصحفيين حيث تتم إدارة القناة بواسطة مركز تلفزيون الشرق الأوسط ويمكنك من خلالها متابعة اغانى مميزة للأطفال حيث يتم بث قناة وناسة من خلال القمر الصناعي نايل سات على التردد الاتى :

التردد :11430

معدل الترميز:27500

معدل الاستقطاب:رأسي

تردد قناة وناسة الفضائية على القمر الصناعي عرب سات على التردد الاتى:

التردد:11270

معدل الترميز:27500

الاستقطاب:رأسي

أشهر أغاني وأناشيد قناة وناسة

تقوم قناة وناسه بتقديم مجموعة من الأغاني والأناشيد المميزة للأطفال والتى يتم من خلالها اكتساب الكثير من المهارات المختلفة التى تساعد طفلك على تعلم الكثير من السلوكيات .