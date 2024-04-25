شوف هتقعد كام يوم اجازة…موعد عيد الأضحى المبارك 2024 والإجازات الرسمية في مصر

ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن موعد عيد الأضحى المبارك 2024 والإجازات التي من المتوقع أن تكون خلال الفترات القادمة، حيث إن هناك عددًا كبيراً من المناسبات والاحتفالات التي قد يتقرر بها إعطاء إجازة إلى العاملين، وفي هذا المقال سوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024 والإجازات

أما عن موعد عيد الأضحى المبارك 2024 والإجازات فإنه وفقاً لما صدر عن معهم البحوث الفلكلية سوف يكون في يوم 17 يونيو الموافق يوم الإثنين، ويتتابع بعده عددًا من الأيام التي تقرر إعطاؤها إجازة رسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن الاحتفالات الوطنية التي يعطل بها العمل أيضاً، وبالإضافة إلى الأعياد الخاصة بالمسيحيين وكل هذه الأيام تقرر الدولة وقف ممارسة العمل في كافة القطاعات.

الإجازات الرسمية 2024

قررت الحكومات تعطيل العمل بشكل رسمي في الأيام الآتية: