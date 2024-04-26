خطوات معرفة نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا وموعد إعلان النتيجة 2024- 2025

اقترب موعد الكشف عن نتائج اللوتري الأمريكي 2025، الذي تقدم إليه الملايين حول العالم، حيث تبدأ خطوات معرفة نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا من الموقع الرسمي الذي يعلن سنويًا عن أكثر من 55 ألف فائز بالقرعة الأمريكية، يتم اختيار الفائزين عشوائيًا، عن طريق جهاز الحاسوب دون تدخل بشري، لينعم سعداء الحظ بالجرين كارد والحصول على الجنسية الأمريكية بعد أن يمضي عليه في الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب من 5 سنوات تقريبًا.

خطوات معرفة نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024- 2025

يتم التحقق من نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا لجميع المتقدمين إلكترونيًا عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهجرة العشوائية لأمريكا.

الضغط على check status.

النقر على continue.

سجل الكود السري.

أكتب الاسم كامل.

سجل تاريخ الميلاد.

انسخ الكود.

الضغط على submit.

موعد ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي 2025

تبدأ رسالة القبول في الهجرة العشوائية لأمريكا أو رسالة الرفض يوم الرابع من شهر مايو 2024، وفقًا لما تم الإعلان عنه في موقع وزارة الخارجية الأمريكية، حيث ترفع النتيجة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، الجدير بالذكر أن المتقدمين على برنامَج اللوتري لهذا العام كان في شهر نوفمبر الماضي واستمرت التقديم 30 يوم تقريبًا.

رسالة الفوز في برنامج الهجرة العشوائية

في حال البحث عن نتائج برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا ستجد أما رسالة القبول أو رسالة الرفض، في حال عدم القبول لا يستطيع المتقدم من تقديم أي اعتراض على النتيجة، حيث يتم تحديد المقبولين في برنامَج الهجرة بطريقة عشوائية.

عند عدم القبول في برنامج اللوتري الأمريكي تظهر رسالة رفض بيانات المتقدم لهذا العام، ولا يمكنه التقديم الا بعد مرور عام، تحتوي رسالة الرفض على التالي.

يتم توزيع المقبولين في برنامَج الهجرة العشوائية لأمريكا الذي يتجاوز عددهم 55 ألف شخص على العديد من الدول، يتم قَبُول ما يقارب من 350 شخص سنويًا من مصر، في الوقت الذي يصل فيه عدد المتقدمين من مصر ما يقارب من مليون شخص سنويًا.