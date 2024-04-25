لولو صارت شرطية.. تردد قناة وناسه بيبي الجديدة 2024 على جميع الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات hd

تردد قناة وناسه بيبي الجديدة 2024، ازدادت عمليات البحث حول هذا الموضوع حيث يستمتع العديد من الأطفال بمشاهدة برامج قناة وناسه بيبي، فهي تقدم مجموعة رائعة من أغاني الأطفال والأناشيد على مدار اليوم، و يتسللها بعض من المهارات والصفات الجيدة التي يجب أن يكتسبها الطفل في حياته اليومية، واليوم نُقدم لكم في موقع البديل الإلكتروني تردد قناة وناسه بيبي على القمر الصناعي نايل سات و عرب سات.

تردد قناة وناسه بيبي الجديدة 2024

وجدير بالذكر أن تردد قناة وناسه بيبي الجديدة 2024، على النايل سات هو:

التردد: 11559

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

هذا بالإضافة إلى ترددها على القمر الصناعي “عرب سات”، وهو:

التردد: 11270

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

كيف انزل قناة وناسه على التلفزيون؟

وبعد أن انتهينا من نشر التردد الجديد لقناة وناسه بيبي، جاء الوقت لشرح الخطوة التي بعد ذلك وهي خطوات استقبال القناة على جهاز الاستقبال:

يتم فتح الشاشة ثم الضغط على كلمة القائمة من زر الإعدادات من خلال الريموت.

يتم اختيار كلمة البحث اليدوي.

ثم بعد ذلك يتم كتابة التردد الخاص بالقناة بعد تحديد القمر الصناعي.

ثم يتم الضغط على كلمة البحث.

ومن ثم يتم تنزيل القناة فيتم الضغط على كلمة حفظ.

برامج الأطفال المذاعة على قناة وناسه بيبي

وكما ذكرنا من قبل فإن قناة وناسة كيدز، تُقدم باقة متعددة من برامج الأطفال والأغاني منها:

أغنية وينك يا لولو أغنية يا لولو يا لولو في نونو أغنية لولو الشطورة أغنية لوليات صغار أغنية لولو عايزة ماما أغنية أنا عندى 5 حواس أغنية لولو صارت شرطية أغنية لولو اتسرقت أغنية لولو ضاعت وأغنية لولو لا تفتح الباب

ويذكر أن يتم بث قناة وناسه بيبي، بجميع الدول العربية ومصر ولكنها تقع تحت إدارة قناة إم بي سي.

وتعود ملكية قناة وناسه بيبي، للفنان السعودي راشد الماجد والذي حرص على تقديم البرامج باللغة العربية.