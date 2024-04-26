موعد نزول حساب المواطن مايو 2024…. وما هي الشروط اللازمة للتقديم

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد نزول حساب المواطن مايو 2024، الذي يعد من أهم برامج الدعم التي تقدمها المملكة السعودية لعدد كبير من الأسر من محدودي الدخل بهدف المساعدة وتخفيف العبء من على كاهل المواطن السعودي خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة ، وينتظر عدد كبير من المواطنين موعد صرف الدفعة 78 من حساب المواطن والشروط اللازمة للتقديم .

موعد نزول حساب المواطن مايو 2024

حيث يعد حساب المواطن من أهم مصادر الدخل لدى الكثير من المواطنين بالمملكة والذي يتم صرفه في يوم 10 من كل شهر ميلادي ، وسوف يوافق 10 مايو 2024 يوم جمعة وبهذا سوف يتم تبكير موعد صرف الدفعة 78 ليتم صرفها يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 بدلاً من الجمعة 10 مايو 2024.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

وكانت وزارة الموارد البشرية بالمملكة أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج حساب المواطن والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

وأن يقيم في المملكة إقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام .

أن يكون من محدودي الدخل .

ألا يكون لديه أجر شهري ثابت.

وألا يكون من ساكني دور الرعابة أو مسجون .

أن يكون المتقدم متزوج ولديه أبناء.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.

ولا يكون للمتقدم أرض زراعية أو سيارات باهظة..

خطوات الاستعلام عن استحقاق حساب المواطن