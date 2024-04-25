الحق شوف…الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر وزارة التضامن الاجتماعي

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن فتح باب التقديم في معاش تكافل وكرامة وبالفعل تم تسجيل عدد من الطلبات، وفي هذه الفترة يحاول الأفراد الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 لمعرفة إذا كانوا من المستوفين لجميع الشروط ومستحقين للدعم أم أن هناك ما يعيق حصولهم عليه، وأيضاً حتى يمكن معرفة سبب عدم القبول.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

ثم الضغط على أيقونة تكافل وكرامة، ومنها يتم اختيار الاستعلام عن النتيجة.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات الخاصة بالمستفيد ثم النقر على كلمة استعلام، وسوف تعرض النتيجة سواء كان الفرد من المستحقين أو غير ذلك.

مستندات التقديم على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن مجموعة من الأوراق التي يجب أن يستوفيها المتقدمين للحصول على المعاش، وهي تشمل على الآتي: