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الحق شوف…الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر وزارة التضامن الاجتماعي
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن فتح باب التقديم في معاش تكافل وكرامة وبالفعل تم تسجيل عدد من الطلبات، وفي هذه الفترة يحاول الأفراد الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 لمعرفة إذا كانوا من المستوفين لجميع الشروط ومستحقين للدعم أم أن هناك ما يعيق حصولهم عليه، وأيضاً حتى يمكن معرفة سبب عدم القبول.
الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024
يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال إتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.
- ثم الضغط على أيقونة تكافل وكرامة، ومنها يتم اختيار الاستعلام عن النتيجة.
- بعد ذلك يتم إدخال البيانات الخاصة بالمستفيد ثم النقر على كلمة استعلام، وسوف تعرض النتيجة سواء كان الفرد من المستحقين أو غير ذلك.
مستندات التقديم على معاش تكافل وكرامة
حددت وزارة التضامن مجموعة من الأوراق التي يجب أن يستوفيها المتقدمين للحصول على المعاش، وهي تشمل على الآتي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالفرد، ويجب أن تكون سارية المفعول.
- نسخة من وثيقة الزواج أو وثيقة الطلاق في حالة أن كان المتقدم مطلقاً.
- نسخة من شهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة التي تتكون من الأب والأم والأبناء.
- صورة من بطاقة التموين.
- صورة من إيصال استهلاك كهرباء.
- إذا كان المتقدم يحمل إعاقة لا بد من أن يقوم بتقديم نتيجة الفحص الطبي الذي تم إجراؤه عليها مع مراعاة أن تكون درجة الإعاقة تتعدى 50 %.