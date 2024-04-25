ما هي شروط البناء الذاتي برنامج سكني؟ وزارة الإسكان السعودية توضح

وضحت وزارة الإسكان السعودية شروط البناء الذاتي برنامج سكني الذي يعد واحد من أبرز برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتوفير الحياة الكريمة والسكن الآدمي، حيث يندرج البناء الذاتي ضمن قائمة الخدمات المتاحة للمستفيدين من دعم سكني حيث يتيم ذلك النظام بأنه يتضمن كافة مراحل البناء مع سهولة السداد المستحقات.

شروط البناء الذاتي برنامج سكني

وضحت وزارة الإسكان السعودية الشروط الأساسية والمطلوبة الالتزام بها من قبل مستفيدي البناء الذاتي لإتمام إجراءات البناء على النحو الامثل، وتلك الشروط تتمثل في:

توقيع عقد الدعم السكني ومن ثم البدء في تنفيذ إجراءات البناء بشكل مباشر بدون تأخير.

عدم تجاوز المدة المحددة في البناء للعقار وتبلغ تلك المدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إتمام العقد من الدعم السكني.

عدم التأخر في سداد الأقساط المستحقة والإلتزام بالسداد في الموعد الشهري المحدد.

لابد من إجراء تحديث لبيانات مراحل البناء كما يشترك الامر متابعة اعمال البناء مع الصندوق العقاري.

يشترط مشاركة شهادة الأشغال.

نبذه عن منتج البناء الذاتي وزارة الإسكان

دشت وزارة الإسكان السعودية نظام البناء الذاتي ضمن الأنظمة الخاصة بدعم برنامج سكني، وهو عبارة عن برنامج يجتهد نحو تمكين المواطنين الذين يملكون أراضي سكنية وعاجزين عن إتمام إجراءات البناء من تملك المنزل المناسب خلال مدة قصيرة وذلك من خلال شروط محددة.

والجدير بالذكر أن البناء الذاتي يتضمن توفير الأراضي و التصاميم المناسبة لها و التفاوض مع المقاولين وأخيرا الإشراف الهندسي على البناء، ويحق للمستفيد اختيار قرض عقاري كما يحق له اختيار باقات الدعم السكني لشراء وحدة سكنية جاهزة حيث تقدم الوزارة كافة التسهيلات الممكنة من أجل مساعدة المواطن السعودي على الاستقرار والرفاهية.