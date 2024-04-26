رابط التقديم في حرس الحدود 1445 والشروط والأوراق المطلوبة
رابط التقديم في حرس الحدود 1445
رابط التقديم في حرس الحدود 1445، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، خاصة للأشخاص الحاصلين على الدرجة العلمية والتخصصات المتنوعة في الوظائف التي تم الإعلان عنها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم في حرس الحدود 1445 …
رابط التقديم في حرس الحدود 1445
ومن المقرر أن يتم فتح باب النقديم في حرس الحدود بداية من يوم الإثنبن 22 أبريل 2023، حتى 25 أبريل وقد يحتاج العديد من الأشخاص عن التخصصات المطلوبة في الحرس الوطني، والتي جاءت كالتالي:فني كهرباء بحري وفني كهرباء قوى وفني كهرباء لف مواتير وفني لحام حديد وفني برمجة صيانة بحرية وفني مطابع وفني مكائن طباعة وفني مواسير وفني ميكانيكي كهرباء وفني ميكانيكي ديزل وفني نجارة.
شروط التقديم بوظائف حرس الحدود 1445
ويجب على المتقدمين الالتزام بالشروط التي أعلنت عنها حرس الحدود السعودية، والتي جاءت كالتالي.
- أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة بشكل دائم.
- وأن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- ولا يكون المتقدم محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف.
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 45 عام.
- وأن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب .
- وأن يجتاز المتقدم الاختبارات الذي أعلن عنها حرس الحدود.
- وأن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد.
- اجتياز جميع الاختبارات العملية.
- وأخيراً أن يكون المتقدم لديه الشهادات العلمية والمؤهل الذي حصل عليه وعدد 5 صور شخصية.