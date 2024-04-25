مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي هي مؤسسة تعليمية في الإمارات العربية المتحدة تهتم بتشغيل وإدارة المدارس ورياض الأطفال والمعاهد الفنية والمهنية، حيث تسعى المؤسسة لتوفير بيئة تعليمية متميزة وتعليم ذات جودة عالية للطلاب، كما تعمل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على جذب وتوظيف أفضل الكوادر التعليمية المدربة والمتخصصة في مجال التعليم، بالنظر إلى طبيعة العمل في المؤسسة، يعتبر الخبرة والمؤهل العلمي من الأمور الضرورية للراغبين في الحصول على وظائف فيها.

كيفية التقديم على وظائف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 2024

يمكنك التقديم على وظائف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة صفحة التوظيف على موقع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي. اضغط على الرابط الموجود للوصول إلى خدمة التقديم على الوظائف. سجل الدخول باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، يمكنك إنشاء حساب جديد. قم بإنشاء سيرتك الذاتية عبر إدخال المعلومات الشخصية مثل الاسم الكامل والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف. قم بتجهيز سيرتك الذاتية وارفق المستندات والأوراق الثبوتية المطلوبة. اعثر على الوظيفة المناسبة لك من بين الوظائف المتاحة واطلع على تفاصيلها. اضغط على زر “تقديم” لتقديم طلبك للوظيفة المحددة. سيتم إرسال طلبك إلى قسم الموارد البشرية للمؤسسة يمكنك تحديث سيرتك الذاتية في أي وقت ومتابعة حالة طلبك من خلال حسابك في المؤسسي.

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