ماهي طريقة التسجيل في سكني للمطلقات وأبرز الشروط المطلوبة؟

وضحت وزارة الإسكان السعودية طريقة التسجيل في سكني المطلقات من أبناء المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الوزارة دعم برنامج سكتي ليشمل فئات الأسر محدودة الدخل والفقيرة والمتعثرين عن توفير وحدة سكنية والمرأة المطلقة والمرأة الأرملة بشروط محددة وذلك بهدف تحقيق الحياة الكريمة لجميع الفئات.

طريقة التسجيل في سكني للمطلقات

يمكن التسجيل في سكني للمرأة المطلقة في حال استيفاء شروط التسجيل كاملة، ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لوزارة الإسكان.

النقر على برنامج سكني.

النقر على خيار مستخدم.

كتابة (رقم بطاقة الأحوال الشخصية، رقم الدفتر العائلي) في الخانات المخصصة.

ادخال البيانات الشخصية التي تتمثل في (رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).

كتابة كود التحقق المرئي.

النقر على ارفاق ثم تحميل الوثائق الرسمية والمستندات.

تأكيد التسجيل من خلال كتابة الكود المرسل على الهاتف الجوال.

شروط الحصول على دعم سكني للمطلقات

وضحت وزارة الإسكان السعودية المسؤوله صرف دعم سكني أبرز شروط تسجيل المطلقة في الدعم، وتتمثل الشروط في: