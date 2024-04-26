تِلك هي شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر ومستندات التقديم.. بادري بالتسجيل الآن

السيدات في الجزائر يبحثن في الوقت الحالي عن شروط منحة المرأة الماكثة في البيت، تلك المنحة المُقدمة من قِبل الحكومة الجزائرية للسيدات من أجل مساعدتهن على رعاية الأسرة والأبناء شريطة توافر عدد من المعايير بهن، ومن تتوافر بها شروط الاستحقاق تكون مستحة للمنحة وتُقدم لها، ونوضح لكم في تقرير اليوم تِلك الشروط فكونوا معنا.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت

حتى تحصل السيدة على مبلغ بقيمة 800 دينار جزائري بشكل شهري والذي هو منحة المرأة الماكثة بالمنزل، بخلاف منحة الطفل 300 دينار، ينبغي أن تتوافر بها عدد من الشروط، حيث تلك الشروط تأتي على النحو التالي:

أهم الشروط هي أن تكون السيدة جزائرية وتمكث داخل واحدة من ولايات الجزائر بشكل مستمر.

تقديم وثيقة للزواج أو الطلاق.

لا تعمل المتقدمة ولا تمتلك أي مصدرًا للدخل.

لا يوجد للسيدة المتقدمة عقارات أو أي مِلك باسمها.

عمر المتقدمة ما بين 19 إلى 40 عام.

أن تكون جامعية ولم يسبق لها الحصول على المنحة قبل ذلك.

تمتلك المتقدم أطفال ويكونوا بحاجة لاهتمام ورعاية.

مستندات الحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل

وضحنا لكم شروط منحة المرأة الماكثة في البيت، والتي ينبغي توافرها بالسيدة حتى تحصل على المنحة، ويأتي ملف أوراق المرأة الماكثة بالبيت على النحو التالي: