بالإحداثيات.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 Batoot Kids على النايل سات لأفلام كرتونية لا تنتهي

محبي الأفلام الكرتونية الخاصة بالأطفال يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة بطوط الجديد 2024 على النايل سات، وذلك كي يتمكنوا من متابعة محتوى القناة المجاني المعروض على شاشتها بأعلى جودة وعلى مدار 24 ساعة دون انقطاع، ونذكر لكم الإحداثيات التي من خلالها يمكن لقط القناة وأيضًا طريقة التثبيت، فكونوا معنا وسنوضح لكم التفاصيل.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

قناة بطوط ضمن القنوات المتخصصة في عرض باقة من الأفلام الكرتونية على شاشتها للمواطنين والمواطنات، ويتم عرض المحتوى على القناة بالمجان تمامًا دون حاجة إلى دفع أي مبالغ مالية للاستمتاع بمحتوى الأفلام الكرتونية التي تعرضها القناة على شاشتها، والمُميز في تِلك القناة أنها تقوم بعرض المحتوى الذي يناسب الصغار والكبار وليس الصغار فقط، وهذا ما جعل للقناة شعبية دونًا عن غيرها، وتأتي إحداثيات قناة بطوط على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10853.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

طريقة تنزيل تردد قناة بطوط الجديد 2024

وضحنا لكم الإحداثيات الخاصة بالقناة التلفزيونية بطوط، وعن طريقة التنزيل فهي سهلة للغاية، ويمكن التثبيت ومتابعة محتواها بدلًا من المتابعة على اليوتيوب واستهلاك باقة الإنترنت، وخطوات التثبيت على النحو التالي:

الدخول إلى قائمة الإحداثيات من زر القائمة في الريموت.

النقر على التثبيت اليدوي واختيار إضافة قناة جديدة.

إضافة الإحداثيات الخاصة بالقناة وتدوينها في مكانها الصحيح بطريقة صحيحة.

انقر على بحث فحفظ وستجد القناة على الجهاز بعد ذلك.

علمًا بأن القناة تقوم بعرض أفلام كرتونية لرسوم متحركة على مدار 24 ساعة وبجودة عالية دون انقطاع، أي في أي وقت ستجدوا القناة أمامكم.