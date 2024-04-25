طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج والتوابل المميزة

تُعد الكبسة السعودية من أشهر الأطباق العربية وأكثرها غنى بالنكهات، فهي تُقدم على مائدة العائلة في المناسبات السعيدة، ويمكن لكل ست بيت ان تقوم بعمل الكبسة بكل سهولة في المنزل حيث انها من المأكولات الذبذة التي لا تخلو منها اى سقرة.

مكونات الكبسة

1 كيلو غرام من الفراخ، مقطع إلى 8 قطع

الأرز: 4 أكواب بسمتي

البصل: 2 بصلة كبيرة، مفرومة

الثوم: 6 فصوص، مفرومة

الطماطم: 4 حبات، مقطعة مكعبات

معجون الطماطم: 2 ملعقة كبيرة

الزبدة: 1/4 كوب

الزيت النباتي: 1/4 كوب

الماء: 6 أكواب

التوابل:2 ملعقة كبيرة بهارات الكبسة

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/4 ملعقة صغيرة قرنفل

1/4 ملعقة صغيرة هيل

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح وفلفل حسب الرغبة

المُكملات:زبيب أسود

لوز مقلي

بقدونس مفروم

خطوات تحضير الكبسة