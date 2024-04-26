ما هى خطوات تنزيل تردد قناة بطوط للأطفال 2024 على النايل سات وعرب سات بدون تقطيع في الإشارة HD

في ظل الإهتمام المتزايد بتقديم محتوى مناسب للأطفال، أصبح البحث عن تردد قناة بطوط الجديد 2024 على النايل سات موضوعًا شائعًا بين العديد من المشاهدين، حيث يسعى الآباء والأمهات لضمان توفير بيئة ترفيهية آمنة وتعليمية لأبنائهم، وتبرز قنوات الأطفال بأهمية كبيرة في تلبية هذه الحاجة، وتعتبر تردد قناة بطوط الجديد 2024 واحدة من القنوات الرائدة في هذا المجال، حيث تقدم محتوى ممتع وتعليمي يهتم بتنمية مهارات الأطفال وتوجيههم نحو القيم الإيجابية، وفي هذا المقال، سنستكشف جميع التفاصيل المتعلقة بتردد قناة بطوط الجديد 2024 وكيفية ضبطه على النايل سات، بهدف توفير تجربة مشاهدة ممتعة ومفيدة للصغار وأسرهم.

تردد قناة بطوط للأطفال 2024

يتميز تردد قناة بطوط hd بتنوع محتواها وتقديمها لبرامج مثيرة ومفيدة للأطفال، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة وتجذب الكثير من المشاهدين إليها، ومن خلال نقل برامج شخصيات الرسوم المتحركة، تفتح القناة أبواب عوالم الخيال والإبداع للأطفال، مما يساعدهم على توسيع مداركهم وتنمية خيالهم وإبداعهم، وهى قناة مناسبة للأطفال بمختلف الأعمار.

تردد قناة بطوط أخر شقاوة 2024 النايل سات

التردد: 12562.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بطوط الجديد على عرب سات

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة تنزيل قناة بطوط 2024

اضغط على زر “القائمة” في الريموت كنترول. ثم اختر “التثبيت” أو “Installation”. ثم أدخل بيانات القمر الصناعي نايل سات. أدخل التردد 12562. أدخل معدل الترميز 27500. ثم اختر الاستقطاب عمودي. ادخل معامل تصحيح الخطأ 3/4. ثم اضغط على “بحث”. بعد العثور على القناة، اضغط على “حفظ”. أعد تشغيل الريسيفر.

يتم تنفيذ هذه الخطوات أيضاً عند اختيار القمر الصناعي عرب سات.