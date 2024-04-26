عالم الحيوان.. طريقة تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 وعرب سات جودة عالية HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 تعتبر وجهة مثالية للمشاهدين الباحثين عن تجربة تلفزيونية ذات جودة عالية ومحتوى وثائقي عن عالم الحيوان والكون والفضاء والطبيعة بشكل عام، وذلك بفضل سياسة بثها المجانية دون فواصل إعلانية مزعجة أو رسوم اشتراك شهرية، ومن خلال جهودها في توفير ترجمة دقيقة لمحتواها إلى اللغة العربية فور انطلاق قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2024، تمكنت القناة من إتاحة الفرصة للملايين من المشاهدين لاستكشاف عوالم جديدة، سواء في المحيطات العميقة أو في أعماق الغابات الإستوائية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024

نجحت قناة ناشيونال جيوغرافيك في إيصال صور وأحداث حقيقية ومثيرة مباشرة إلى شاشاتنا، سواء كان ذلك من خلال الرحلات المجازفة في أعماق الغابات الكثيفة أو التسلل لمناطق نائية لاستكشاف تنوع الحياة البرية، يتمثل جوهر عملها في تقديم تجارب مثيرة وحقائق مدهشة تجعلنا نفهم عالمنا والكائنات التي تعيش فيه بشكل أفضل، مما يجعلها وجهة مفضلة للمشاهدين الباحثين عن التشويق والإثارة مع جرعة من المعرفة والتعلم.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

التردد: 11411.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 3000.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة عالم الحيوان ناشيونال جيوغرافيك

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك