“هسة ظهرت ca.iq” كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الجديد 2024 عموم محافظات العراق

أطلقت وزارة الداخلية العراقية، خدمة الإستعلام عن نقل النفوس، التي تعتبر من أكثر الخدمات الإلكترونية بحثًا في دولة العراق، وهي تُفيد بتعديل البيانات الشخصية للمواطن عند القيام بتغير محل السكن والإنتقال من محافظة إلى أخرى، ليتم تقديم المعلومات الجديدة الخاصة بالمتقدمين، ومن ثم يتم قبولها ومراجعتها بكل دقة ووضوح، لكي تتمك فيما بعد من الإستعلام عن جميع الكشوفات التي تشمل المقبولين في الوجبات الأخيرة من نقل النفوس.

كيفية استعلام نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 بالعراق

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الإلكترونية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من البوابة.

اختيار خدمة الإستعلام عن نقل النفوس.

القيام بإختيار الوجبة التي ينتمي إليها المواطن.

بعد ذلك تقوم بإدخال كافة البيانات الخاصة بالمواطن.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من عرض جميع الكشوفات الخاصة بالمقبولين في نقل النفوس.

ما هي شروط التقديم في نقل النفوس الوجبة الجديدة؟

ولكافة المواطنين الجدد الراغبين في التقديم على خدمة نقل النفوس داخل دولة العراق، لابد من انطباق مجموعة من الشروط تتمثل في التالي:-