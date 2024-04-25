اول نظرة هواوي بورا 70 الترا HUAWEI Pura 70 Ultra أقوى المواصفات وأفضل المميزات

لهوات مستخدمي الإصدارات الأحدث في عالم الهواتف الذكية، فقد كشفت شركة هواوي العالمية عن إصدارها الأحدث في عالم الجوالات هواوي بورا 70 ألترا، حيث يتميز هذا الإصدار بتفاصيل كثيرة عن غيرها بمساحة بطارية 5200 مللي أمبير، شحن بقوة 100 واط، عبر هذه السطور سنسرد لكم مواصفات الهاتف، مميزاته، أسعاره وعيوبه في السطور الأتية.

مميزات هواوي بورا 70 ألترا

يحتوي علي تصميم رائع، باستخدام أعلي الخامات.

لدية القدرة علي شحن اللاسلكية التي لم يتم توافرها في احدث الإصدارات الأخري.

يحتوي علي بطارية بسعة 5200 مللي أمبير.

يحتوي علي شاشة ساحرة، ذات أداء مذهل لمستخدميه.

يضمن تصنيف IP68 للجهاز مقاومة الغبار والماء.

يحتوي علي طبقة متينة بتصميم متميز.

سجل هذا الهاتف في الولايات المتحدة 759 دولار.

مواصفات هواوي بورا 70 ألترا

يحتوي علي شاشة بحجم 6.8 بوصة، سطوع 2500 شمعه.

معالج أيضا بتقنية تصنيع 7nm.

كما يحتوي علي ذاكرة تخزين 1TB>512GB.

كما يحتوي علي كاميرا خلفية بدقة 50M.

يحتوي علي بطارية بسعة 5200 مللي أمبير.

يحتوي علي كاميرا ميكانيكية متحركة وشاشة خرافية.

عيوب هواووي بورا 70 ألترا