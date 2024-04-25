رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مايو 2024 … والشروط اللازمة وزارة التضامن الإجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مايو 2024، والتي من خلاله يستطيع المواطن أن يتعرف على قبول الطلب المقدم من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة التي أعلنت عنه الحكومة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي والشروط التي أعلنت عنها الوزارة…..

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مايو 2024

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن معاش تكافل وكرامة تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة السيدات وكبار السن ، وأشارت الدكتورة “نيفين القباج” التي تشغل منصب وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الدولة تسعى جاهدة على رفع مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر خلال الآونة الأخيرة، وإليكم الخطوات ….

زيارة الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الإجتماعي على الإنترنت.

ادخل الرقم القومي للمواطن المكون من 14 رقم.

ثم تأكد من الرقم .

واضغط على استعلام.

سوف تظهر أمامك كافة التقاصيل الخاصة بطلب المواطن .

ما هي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة؟

وقد أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن عدة شروط التسجيلالتي يجب أن تتوفر في الأشخاص الراغبين في التسجيل في معاش تكافل وكرامة .