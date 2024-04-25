شوف اسمك فيهم.. كشوف اسماء مستحقي الإسكان العسكري 2024 الاردن

كشف الجيش الأردني، عن أسماء المشمولين في الإسكان العسكري داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لأخر دفعة تم التقديم إليها، مما يُتيح فرصة للحصول على وحدات سكنية ملائمة، لكن يجب وأن يلتزم بكافة الشروط التي من أبرزها تأدية فترة عمل داخل القوات المسلحة تصل إلى 20 عامًا، وغير ذلك من الشروط التي نوضحها لكم في السطور التالية.

اسماء مستحقي الإسكان العسكري 2024 بالأردن

تتمثل أهم خطوات القيام بالإستعلام عن أسماء مستحقي الإسكان العسكري داخل دولة الأردن لأخر دفعة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع القوات المسلحة.

أو الدخول إلى موقع مديرية الإسكان.

ليتم تسجيل الدخول إلى الموقع.

القيام بإختيار “الإستعلام عن الإسكان العسكري”.

بعدها يتم اختيار خدمة قروض الإسكان.

وبعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

الضغط على زر “بحث” أو “استعلام”.

لتتمكن من معرفة جميع الأسماء التي تم قبولها في الدفعة الأخيرة من قروض الإسكان.

ما هي شروط قرض الإسكان العسكري في الأردن؟

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم التقديم على قرض الإسكان العسكري داخل دولة الأردن، وفقًا للأتي:-