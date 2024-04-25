حمل pdf اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات
اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024
اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، رابط جديد أعبنت عنه وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق والخاصة ببرنامج الرعاية الإجتماعية التي تسعى من خلاله الحكومة العراقية أن تقدم الدعم لعدد كبير من المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب غلاء أسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية، وأكدت وزارة العمل على تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية والذي يمكنكم الإطلاع عليه م خلال اتباع الخطوات الآتية:
اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024
حيث يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية من خلال الموقع الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة، وأشار وزير العمل العراقي على أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الكشوفات الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد أن يتم فحص الطلبات واختيار الفئات الأولى بالرعاية، وإليكم خطوات الإستعلام…
- زبارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- أو الدخول على منصة مظلتي
- اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.
- ثم اختر الوجبة المراد الإطلاع عليها.
- بعد ذلك اضغط على “تحميل الكشوفات”.
- ثم انتظار ليتم تحميل الكشوفات .
- وابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات المحملة.
ما شروط التسجيل في منحة الرعاية الإجتماعية ؟
وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية عن عدد من الشروط التي يجب أو تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعيةوالتي جاءت كالتالي:
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية .
- وألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.
- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.
- أما للنساء فلا يجب ألا تقل أعمارهن عن 15 عام ولا تزيد عن 55 عام.
- ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات .
- وأخيراً ألا يجب ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الإيواء.