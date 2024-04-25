استقبل الآن تردد قناة ام بي سي مصر 2024 نايل سات بدون تشويش

حاز تردد قناة ام بي سي مصر 2024 على نسب بحث مرتفعة في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إعلان القناة عرض مجموعة من المسلسلات المحببة ومسلسلات العرض الأول على شاشة القناة، هذا بالإضافة إلى تقديم العديد من البرامج الإخبارية وبرامج تخص المرأة وبرامج دينية وبرامج اجتماعية، حيث تستهدف القناة تقديم محتوى شامل يخاطب جميع أفراد الأسرة.

تردد ام بي سي مصر 2024 القمر الصناعي نايل سات

تهتم قناة ام بي سي مصر بعرض المحتوي بجودة عالية لذا فإن هناك تحديث دائم للترددات الخاصة بالقناة عبر الأقمار الصناعية، وفيما يلي نوضح أحدث ترددات القناة عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11785 -12015

الاستقطاب: عمودي – رأسي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة ام بي سي مصر

نجحت قناة ام بي سي مصر في الاستحواذ على نسب مشاهدة مرتفعة داخل دول الوطن العربي، فقد نجحت القناة في تحقيق أهدافها التي سعت من أجل تحقيقها منذ بداية انطلاقها عام 2012 ميلادي ومن أبرز تلك المميزات: