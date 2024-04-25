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مرجحني واوعى توقعني.. تردد قناة ماما جابت بيبي طيور الجنة الجديد 2024 بجودة عالي.. ارتاحي من زن العيال!!
يمكنك الان من خلال اتباع عدة خطوات تنزيل قناة طيور الجنة لمتابعة الكثير من الاغاني المميزة للأطفال والتى يمكن من خلالها اكتساب العديد من السلوكيات المفيدة وتعليم التقاليد الإسلامية حيث أنها لا تقوم بنشر اي شئ غير مناسب للأطفال لذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة طيور الجنة الجديد
يمكنك الان متابعة قناة طيور الجنة والاستمتاع بالمزيد من الأغاني المميزة لجنى مقداد وأخواتها على التردد الاتى :
- التردد: 11274.
- الاستقطاب: عمودي.
- جودة العرض: SD.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
كما يمكنك متابعة قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:
- التردد: 11310.
- الاستقطاب: عمودي.
- جودة العرض: HD.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
الاغانى التى تقدمها قناة طيور الجنة
- البيبي الصغير
- ماما جابت بيبي
- شاور شاور
- شو بدك تصير
- ع البانيو
- عيد ميلاده غير
- جوعانين
- مرجحني
- حميدو الحافي
- سنو عم يطلع
- حميدو العاق
- كوتي كوتي
- قد أفطرت وأنا صائم
- بنوتاتي
- يا بابا أسناني
- أغنية الحيوانات
- مطبخ البيت
- أنشودة الحروف
- بابا جاب لي بالون
- البندورة الحمرا
- هالحرامي
- رمضان المقاديد
- الأمورة جنى
- تي تي
مميزات قناة طيور الجنة
- تقدم قناة طيور الجنه المزيد من البرامج المميزة والتي تفيد الأطفال بشكل كبير.
- تعتبر من القنوات الأكثر شهرة فى الوطن العربى ويتم البحث عن ترددها بشكل كبير من قبل الأمهات والآباء.
- تعمل على توفير اغانى مختلفة ومميزة للكثير من الأطفال.
- من أهم ما يميز قناة طيور الجنة أنها لا تحتاج الى اشتراك شهري لمشاهدتها فهي متوفرة ومستمرة على مدار اليوم.
- تعمل قناة طيور الجنة على تنمية مهارات الاطفال بكل سهولة حيث يمكنك الان تحميل القناة والاستمتاع بها بجودة Hd