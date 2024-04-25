رابط سحب استدعاء المراسلة onefd برقم الاستمارة الجزائر 2024، الذي قد أعلن عنه الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد ONEFD، فأصبح المتعلمين عن بعد “عن طريق المراسلة” استدعاء امتحان المستوى للسنة الدراسية 2024 بداية من يوم 3 أبريل لعام 2024، وقد حازت هذه الطريقة في التعليم محل إعجاب العديد من الراغبين في استكمال تعليمهم فهي تتيح إتمام مرحلة والدخول في التي تليها مع توفير الوقت والمجهود بالمقارنة بالطرق التقليدية في التعليم، وبواسطة هذه المقالة سنتعرف علي رابط سحب الاستدعاء وخطوات سحبه.

رابط سحب استدعاء المراسلة onefd برقم الاستمارة الجزائر 2024

قد أكدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية ضرورة الحضور في مواعيد الامتحانات دون تأخير يزيد عن نصف ساعه وفيما يلي سوف نعرض لكم رابط سحب الاستدعاء بالإضافة إلي الخطوات التي يجب اتباعها:

لسحب الاستدعاء يجب أولًا زيارة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

بعد ذلك اختر الولاية التابع لها المتعلم.

ومن ثم إضافة الرَّقَم و الاسم باللغة العربية.

وبعد ذلك أدرج اسم المستخدم حسب استمارة التسجيل.

ومن ثم إضافة الرَّقْم السري حسب استمارة التسجيل بالإضافة إلى رَقْم المصادقة الخاص بالمتعلم.

بعد ذلك اكتب رَقَم التحقيق للتأكد أنك لست روبوت.

بعد ذلك اطبع الاستمارة لكي تتمكن من سحب استدعاء المراسلة، واليكم رابط التسجيل في منحة الطفل في الجزائر.

الأوراق المطلوبة للدراسة عن بعد بالجزائر

1- أولًا الأوراق المطلوبة للمتعلم سابقًا.

يتوجب إرسال الاستمارة الإلكترونية التي تم التسجيل بها من قبل.

يجب سداد المصروفات المطلوبة مع إرسال وصل يؤكد ذلك.

ينبغي إرسال بطاقة التعريف الوطنية ضمن المستندات المطلوبة.

يجب تقديم تصريح للتعلم مختوم من قبل البلدية وبعد ذلك يتم تقديمه، واليكم رابط حالات الإعفاء من الخدمة الوطنية العسكرية.

2. ثانيًا الأوراق المطلوبة للمتعلم الجديد