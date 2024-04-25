“زيادة 2 مليون و400 ألف دينار”.. “وزارة المالية” تُعلن بُشرى سارة لجميع الموظفين في العراق 2024.. شوف الزيادة كام

في إطار الدعم المستمر التي تقدمه الحكومة العراقية لجميع الموظفين والمتقاعدين، فقد أعلنت وزارة المالية العراقية مؤخرًا عن إرسال الجداول الخاصة بتعديل رواتب الموظفين إلى الراتب بالإضافة للزيادة الجديدة، لكي يتمكن الجميع من التعرف على رواتبهم بعد تطبيق هذه الزيادة التي تشمل كافة الموظفين في العراق، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة

أوضحت وزارة المالية أنه تم العمل على تعديل رواتب الموظفين بنسبة زيادة وصلت إلى 150% على قيمة الراتب، بحيث يحصل وكيل الوزارة ومن بدرجته على راتب قدره 2 مليون و400 ألف دينار عراقي، في حين أن المدير العام ومن بدرجته سيحصل على راتب قدره مليون و500 ألف دينار عراقي بإضافة الزيادة الجديدة، هذا وأن الدرجة الخاصة من الموظفين ستحصل على راتب قدرة 2 مليون دينار عراقي، على أن تختلف الزيادات وفقًا لعدد سنوات الخبرة.

كيفية الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق بالزيادة 2024

تتمثل أبرز خطوات القيام بالإستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادات الجديدة التي تبلغ 150%، وفقًا للأتي:-