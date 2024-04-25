تبثها عندك تردد قناة بطوط الجديد 2024 لمشاهدة أجمل البرامج وأفضل الأغاني المميزة بجود عالية ودقة قوية

تعد قناة بطوط أطفال من أهم القنوات التي تقوم بنقل محتوى طفولي مميز، ما بين المحتوى الترفيهي والتعليمي للأطفال، حتى أن القناة تتميز بتقديمها للمحتوى بجودة عالية وصورة واضحة، إضافة إلى الأفلام التي يعشقها الصغار من مختلف الأطفال بداية من سن الـ 3 سنوات، ولذا فمن الممكن أ تقوم بإستقبال التردد الجديد لقناة بطوط على كافة الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة بطوط أطفال الجديد 2024

يمكنك القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة بطوط أطفال الجديد، والقيام بمشاهدة العديد من البرامج والأفلام والمسلسلات الطفولية المميزة، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي لقناة بطوط أطفال يكون 11594.

بينما معامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.

إضافة إلى أن القمر الصناعي لقنا بطوط فهو النايل سات.

استقطاب قناة بطوط يكون عمودي.

معامل الترميز لقناة بطوط فهو 27500.

نزل قناة بطوط أطفال الجديد 2024 على النايل سات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة بطوط أطفال الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-