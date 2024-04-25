لو إماراتي أو حتى مقيم!! إدخل نزل رابط موقع درجات الطلاب في الإمارات وتابع ابنك على مدار 24 ساعة

موقع درجات الطلاب في وزارة التربية والتعليم في الإمارات هو منصة إلكترونية تم تطويرها بهدف تعزيز العملية التعليمية وتمكين الطلاب وأولياء الأمور من متابعة تقدم الطلاب ونتائجهم الدراسية، حيث يتيح الموقع للمستخدمين الاطلاع على درجات المقررات والمواد التي يدرسها الطلاب ومعرفة سير العملية التعليمية بشكل شامل.

منصة الإمارات والدخول على موقع درجات الطلاب

عند الدخول إلى موقع درجات الطلاب، يتم طلب تسجيل الدخول باستخدام معلومات الحساب الخاصة بالطالب أو ولي الأمر، كما يجب أن يكون للمستخدم حساب مسجل في وزارة التربية والتعليم في الإمارات للوصول إلى الموقع، يمكن الدخول إلى موقع درجات الطلاب في وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي والخاص بمنصة الإمارات.

خطوات والتسجيل والدخول إلى موقع درجات الطلاب في الإمارات

عند الوصول إلى موقع درجات الطلاب، يجب على الطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى صفحة موقع درجات الطلاب “من هنا“.

2. النقر على الرابط المدرج في الصفحة.

3. إدخال البريد الإلكتروني للمستخدم.

4. إدخال كلمة المرور.

5. النقر على خيار “تذكرني” إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بمعلومات الدخول.

6. النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

7. أو النقر على أيقونة “الدخول عبر الهوية الرقمية”.

8. إدخال رقم الهوية الوطنية، أو رقم الهاتف، أو البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب.

9. النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

يرجى ملاحظة أنه يجب أن يكون لديك حساب مسجل في وزارة التربية والتعليم في الإمارات للوصول إلى موقع درجات الطلاب.

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