تعرف على شروط حساب المواطن وتعرف على طريقة الإستعلام وموعد صرف دفعة مايو

يسعى العديد من الأشخاص لمعرفة موعد صرف الدفعة الجديدة لشهر مايو 2024، والتي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية السعودية كجزء من تقديمها لدعم الأفراد الذين يواجهون صعوبات في التعامل مع الظروف المعيشية المعقدة، وخاصة في ظل الارتفاعات الاقتصادية التي شهدتها بعض دول الوطن العربي، وفي هذا المقال، سنقدم جميع التفاصيل المتعلقة بصرف حساب المواطن لدفعة مايو 2024 وموعد الصرف، وشروط الاستحقاق، تابعوا معنا للمزيد من المعلومات.

موعد صرف دفعة حساب المواطن لشهر مايو

موعد صرف حساب المواطن يكون عادة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومع ذلك، في شهر مايو، سيتم الصرف في التاسع من الشهر وذلك بسبب أن اليوم العاشر يصادف يوم الجمعة، وهو يوم إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية لذا، سيتم تقديم موعد الصرف ليكون قبل الإجازة بيوم.

شروط الاستفادة من حساب المواطن

للحصول على دعم حساب المواطن، يجب توافر الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

يلزم أن لا يتجاوز راتب المتقدم الحد المحدد الذي يمنع الاستفادة من البرنامج.

يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية، وألا يغادرها لأكثر من 90 يوم.

من الضروري تسجيل كافة البيانات المطلوبة على الموقع الرسمي لحساب المواطن وإرفاق جميع المستندات اللازمة.

يشترط ألا يكون المتقدم مقيم في أي من دور الإيواء الحكومية مثل السجون أو المستشفيات لفترة تزيد عن 60 يوم.

يجب ألا يكون المتقدم متزوج من أكثر من امرأة.

طريقة الاستعلام عن الدفعات

يمكن لأي شخص الاستعلام عن مواعيد صرف الدفعات الجديدة لبرنامج حساب المواطن باتباع الخطوات التالية: