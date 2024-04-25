بالجدول.. موعد امتحانات نهاية السنة 2024 العراق لعموم المراحل الدراسية الدور الأول

بوقت سابق أعلنت التربية العراقية عن موعد امتحانات نهاية السنة 2024 العراق، ونجد التلاميذ والتلميذات يبحثون الآن عن مواعيد الامتحانات الخاصة بهم، حيث لم يتبقى سوى أيام قليلة وتبدأ التربية بالامتحانات المخصصة لكل مرحلة دراسية، ونوضح لكم كل ما يخص المواعيد لجميع المراحل الدراسية، فتابعوا سطور تقريرنا القادمة.

موعد امتحانات نهاية السنة 2024 العراق

صدر بيان رسمي عن اللجنة الدائمة للامتحانات العامة بوزارة التربية العراقية ووضحت به مواعيد الامتحانات النهائية لكل الصفوف المنتهية وأيضًا الغير منتهية، وذلك عن الدور الأول للعام الدراسي 2024، وطالبت اللجنة من الإدارات التعليمية تبليغ جميع الطلاب ومراعاة الدقة في المواعيد، وتأتي المواعيد كما وُضحت على النحو التالي:

المرحلة الابتدائية بداية الاختبارات الخميس يوافق يوم 2 من مايو 2024، ثم تنتهي يوم 8 من نفس الشهر 2024.

المرحلة الإعدادية والمتوسطة تبدأ يوم الخميس موافق 9 لشهر مايو لعام 2024 وتنتهي يوم الأحد 19 لمايو لعام 2024.

الامتحانات الوزارية العامة وفق الجدول المعلن في الموعد التالي: الابتدائية بدايتها يوم 12 مايو 2024. المتوسطة بدايتها يوم 21 مايو 2024. الإعدادية يوم 8 يونيو لعام 2024.



ملحوظات تخص موعد امتحانات نهاية السنة 2024 العراق

وضحت التربية العراقية مواعيد الاختبارات، وقد أخذت في الاعتبار عدد من الملاحظات وهي على النحو التالي: