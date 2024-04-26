حساب المواطن .. احذر من استخدام هذا الرقم عند التسجيل في البرنامج وإلا تم حرمانك من الدعم

يحذر برنامج حساب المواطن من استخدام هذا الرقم في التسجيل بالبرنامج وإلا يتم منع الدعم عن المتقدم، جاء هذا التصريح من البرنامج عبر صفحة خدمة المستفيدين على منصة “اكس”، حيث حذر البرنامج من استخدام رقم معين وأكد أنه يتسبب في منع الدعم عن المتقدم، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل ما جاء في الخبر.

حساب المواطن يحذر من استخدام هذا الرقم

حذر برنامج حساب المواطن عبر صفحة البرنامج على منصة “اكس” الزوجة من استخدام رقم زوجها المسجون للتسجيل في حساب المواطن، حيث يؤدي ذلك إلى إيقاف الدعم ومنعه عن الزوجة، جاء هذا التحذير عند سؤال زوجة عن منعها من الدعم، وكان الجواب عليها انك تستخدمي رقم زوجك المسجون، وقد أفادها بأنها يمكنها التسجيل في البرنامج على أنها مستفيد رئيس والعائل للأسرة مسجون مع تقديم شهادة ميلاد الأبناء عن التسجيل.

طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن

يمكنك التسجيل في برنامج حساب المواطن عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن.

اختيار “تسجيل جديد”

إدخال رقم الهُوِيَّة الوطنية ورقم الجوال وكلمة السر.

اضغط على “حفظ”.

إدخال كلمة المرور المؤقتة التي ستصلك عبر رسالة نصية، قم بتغيرها بعد الدخول على البرنامج بكلمة مرور جديدة.

أرفق المستندات المطلوبة.

استكمال المعلومات الشخصية.

بعد الانتهاء ومراجعة المعلومات اضغط على “إرسال الطلب”

حاسبة حساب المواطن

تعرف على قيمة الدعم ومدى استحقاقك للدعم عن طريق حاسبة حساب المواطن، وذلك باتباع التالي: