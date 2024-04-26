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الموراد البشرية .. حقيقة إضافة رواتب إضافية في الضمان الاجتماعية المطور هذا الشهر

الموراد البشرية .. حقيقة إضافة رواتب إضافية في الضمان الاجتماعية المطور هذا الشهر

صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ 12 ساعة
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حقيقة إضافة رواتب إضافية في الضمان الاجتماعية المطور هذا الشهر
حقيقة إضافة رواتب إضافية في الضمان الاجتماعية المطور

إضافة رواتب إضافية في الضمان الاجتماعية المطور هذا الخبر انتشر كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي مما جعل الكثير يبحث عن حقيقته، فهل حقا يوجد دعم إضافي من قبل وزارة الموارد البشرية، أو هل أعلنت وزارة الموارد البشرية بهذا الأمر شيء، نتعرف على تفاصيل الخبر في الأسطر التالية، مع بيان طريقة الاستعلام عن قيمة الدعم وموعد الصرف.

إضافة رواتب إضافية في الضمان الاجتماعية المطور

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صرف دعم إضافي مع دفعة شهر مايو، ولكي يتم التأكد من زيادة الدعم أو تعديل أي أمر يخص دعم الضمان المطور لابد من وجود بيان رسمي من قبل وزارة الموارد البشرية، وحتى الآن لم يتم صدور بيان رسمي بصدد هذا الأمر من قبل وزارة الموارد البشرية مما يؤكد عدم حقيقة الأمر وأنها مجرد إشاعات.

حقيقة إضافة رواتب إضافية في الضمان الاجتماعية المطور هذا الشهر
حقيقة إضافة رواتب إضافية في الضمان الاجتماعية المطور

خطوات الاستعلام عن الضمان المطور

يمكنك الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور والاطلاع على أهلية الدفعة القادمة من خلال اتباع التالي:

ستظهر لك شاشة تظهر نتائج الأهلية، بما في ذلك ما إذا كنت مستحقًا للدعم أم لا، ومقدار الدعم الذي ستحصل عليه، إن وجد.

موعد صرف الضمان المطور

من المقرر أن يتم صرف الدعم الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعية المطور في اليوم الأول من الشهر الميلادي، ولا يتغير هذا الموعد حسب ما أقرته وزارة الموارد البشرية إلا في حالة عطلة رسمية تمنع من وضع مبالغ الدعم في المصارف لتمكن المستفيدين من الحصول عليها، لهذا سيتم صرف الدعم هذا الشهر في اليوم الأول من الشهر الميلادي لعد مصادفة اليوم الأول من الشهر الميلادي لعطلة رسمية.

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صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ 12 ساعة
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