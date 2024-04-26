بورصة الدواجن .. كم سعر البيض الأحمر اليوم في البورصة وللمستهلك والفراخ بعد الارتفاع المتتالي

سعر البيض الأحمر اليوم في البورصة وللمستهلك، وسعر الدواجن الذي صار حديث الناس والذي يشهد تغيرات كبيرة هذه الأيام، فبد أن ارتفع سعر الفراخ والبيض ارتفاعًا كبيرًا بلغ فيه سعر الفراخ البيضاء نحو من 110 للكيلو وجاوزت في كرتونة البيض 200 جنيه انخفض الأسعار لبضعة أيام ثم عادت من جديد إلى الارتفاع، حيث بلغت أسعار الفراخ والبيض للأنواع المختلفة الأسعار التالية.

سعر البيض الأحمر اليوم في البورصة وللمستهلك

شهد اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 ارتفاع في أسعار البيض نحو من 6 جنيهات في الكرتونة، حيث سجل اليوم سعر البيض الأسعار التالية:

سعر البيض الأبيض اليوم في المزرعة: 146 جنيهًا للكرتونة، وللمستهلك: 160 جنيهًا للكرتونة.

سعر البيض الأحمر اليوم في المزرعة: 149 جنيهًا للكرتونة، وللمستهلك: 155 جنيهًا للكرتونة.

سعر البيض البلدي اليوم في المزرعة: 135 جنيهًا للكرتونة، وللمستهلك: 160 جنيهًا للكرتونة.

سعر الفراخ اليوم في البورصة وللمستهلك

شهد اليوم الجمعة 26 أبريل ارتفاع جديدًا في سعر الفراخ وسعر البيض حيث سجل سعرهما اليوم للمستهلك والبورصة التالي: