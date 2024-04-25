سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر بعد التعديل 2024 | كم هي زيادة رواتب المتقاعدين

يتساءل الكثير من المتقاعدين عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024، وكذلك سلم الرواتب المتقاعدين في الغيرات الأخيرة، وقد صرحت الحكومة الجزائرية ورئيس الجزائر بأن الحكومة تسعى إلى زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر، وتُعتبر هذه الزيادات بمثابة اعتراف من الحكومة بالخدمات التي قدمها المتقاعدون للبلاد ومساهمة في تحسين نوعية حياتهم، وإليكم تفاصيل الخبر.

سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر

من المتوقع أن يشهد معاشات المتقاعدين في الجزائر زيادة ملحوظة في عام 2024، تأتي هذه الزيادات كجزء من جهود الحكومة لتحسين نوعية حياة المتقاعدين وضمان حصولهم على دخل كافٍ لتلبية احتياجاتهم، حيث تهدف الحكومة إلى ربط الحد الأدنى لمعاشات التقاعد بالحد الأدنى للأجور في البلاد، مما سيضمن ذلك حصول المتقاعدين على دخل كافٍ لتغطية نفقاتهم الأساسية.

كم هي زيادة رواتب المتقاعدين؟

زيادة سنوية بنسبة 47٪: أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن التزام بزيادة معاشات التقاعد بنسبة 47٪ بين عامي 2022 و 2024. ويهدف هذا إلى تعويض المتقاعدين عن ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك التضخم، هذا وقد تم بالفعل تطبيق زيادة مبكرة بنسبة 20٪ على معاشات التقاعد في مارس 2023. ومن المتوقع زيادة أخرى بنسبة مماثلة في 2024.

متى موعد صرف راتب التقاعد؟

لا يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي من قبل الحكومة الجزائرية بخصوص زيادة رواتب موظفي القطاع العام المتقاعدين، مع ذلك، تشير المصادر العامة إلى التزام الحكومة بتحسين حياة المتقاعدين وزيادة دخلهم من خلال: زيادة سنوية بنسبة 47٪، وزيادات سنوية منتظمة، وغيرها من المبادرات لاتي أشارت إليها الحكومة، كما سنوافيكم بكل جديد عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر.