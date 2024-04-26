هيبقى زي ما اشتريته بالضبط.. طريقة تنظيف الكوتشي الابيض.. ملعقة كالسحر هتزيل السواد والأصفرار نهائيا

أصبح الكوتشي الأبيض أساسيًا في خزانة الملابس، حيث يتناسب مع جميع ألوان الملابس ومع ذلك، فإنه يتعرض بسرعة للاتساخ والاصفرار بسبب الأتربة والطين في الشوارع، مما يؤدي إلى تشويه مظهره ويجعل من الصعب تنظيفه، ولكن هناك طرق متعددة للتخلص من البقع الصعبة والاصفرار باستخدام مكونات يمكن العثور عليها في المنزل، تعرفوا على هذه الطرق من خلال الخطوات التالية.

طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض من خلال زيت الزيتون

إليكم طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بطرق سريعة تجعل عملية التنظيف سهلة وتعيد لونه الأبيض الناصع تتمثل الطريقة في اتباع الخطوات التالية:

المكونات

ربع كوب من الخل الأبيض.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

لتنظيف الكوتشي الأبيض، نقوم باتباع الخطوات التالية:

في وعاء عميق، نمزج الخل مع زيت الزيتون ونقوم بالتحريك حتى يتمازجا تمامًا. نضع هذا الخليط على البقع والاصفرارات ونقوم بفركها باستخدام فرشاة ناعمة. نمسح الكوتشي بقطعة قماش نظيفة وجافة حتى يتم تنظيفه تمامًا.

طريقة النشا مع الليمون لتنظيف الكوتشي الأبيض

هذا الخليط هو وسيلة فعّالة ومميزة لتنظيف الكوتشي الأبيض واستعادته لمظهره الجديد، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

المكونات

2 ملعقة صغيرة من النشا.

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقوم بتحضير وعاء صغير حيث نضع فيه النشا وعصير الليمون.

ثم نخلطهما حتى نحصل على قوام مشابه للعجين.

ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط على البقع في الكوتشي ونتركه لمدة ساعة، ثم نقوم بفرك البقع باستخدام فرشاة الأسنان.

حيث نمسح الكوتشي بقطعة قماش مبللة بالماء ثم نجففه بقطعة قماش جافة.

طريقة صودا الخبز لتنظيف الكوتشي الأبيض

يمكن استخدام صودا الخبز لتنظيف الكوتشي الأبيض عبر اتباع الخطوات التالية:

المكونات

ربع كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير