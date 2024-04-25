سلي طفلك مع أجمل أغاني قناة كراميش | اضبطها على تردد قناة كراميش الجديد 2024

تردد قناة كراميش الجديد 2024، حيث يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن ترددات قنوات الأطفال التي تقدم محتوى هادف ومفيد لأطفالهم، وتعد قناة كراميش إحدى هذه القنوات التي تتميز بتقديم محتوى هادف ومفيد للأطفال، فالأطفال في هذه الأعمار المبكرة تحتاج إلى تفريغ طاقتهم في أشياء أيحابيه ومع دخول الصيف وبدء إجازة نهاية العام يكثر البحث عن أفضل قنوات الأطفال التي تساعد الطفل على تفريغ هذه الطاقة في شيء مفيد.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

استمتع مع أطفالك بمتابعة قناة كراميش للأطفال، حيث يمكنك متابع القناة بصورة مجانية تمامًا على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

تردد قناة كراميش عرب سات

كما يمكنك متابعة قناة كراميش على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: SD.

آلية ضبط قناة كراميش على التلفاز

قم بضبط ترددات قناة كراميش على جهاز الاستقبال الخاص بك، وشاهد افضل ما تقدمه القناة من خلال اتبارع الخطوات التالية: