متاح الآن .. التسجيل في المدارس العراقية الحكومية للعام الدراسي 2024-2025+ المستندات والشروط

أعلنت وزارة التربية العراقية عن أتاحه التسجيل في المدارس العراقية الحكومية للعام الدراسي 2024-2025 من خلال موقع المدرسة الإلكترونية التي أطلقته الوزارة تيسرا على أولياء الأمور وعلى طلاب الخارج القيام بعملية التسجيل بخطوات بسيطة وإجراءات يسيرة، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة التسجيل واهم الشروط والأوراق المطلوبة.

التسجيل في المدارس العراقية الحكومية للعام الدراسي 2024-2025

قد تم فتح باب التسجيل الإلكتروني في المدارس العراقية الحكومية للعام الدراسي 2024-2025، ولكن قد تختلف تواريخ التقديم وخطوات التسجيل حسب كل محافظة، وإليك الخطوات العامة للتسجيل:

الدخول إلى منصة المدرسة الإلكترونية.

انقر على “إنشاء حساب” وادخل المعلومات الخاصة بك مثل اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك.

بعد إنشاء حسابك، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على رابط لتفعيل حسابك، انقر على الرابط لتفعيل حسابك.

بعد تسجيل الدخول، ابحث عن خِيار “تسجيل طالب”.

املأ النموذج بالمعلومات المطلوبة، بما في ذلك:بيانات الطالب الشخصية (الاسم، تاريخ الميلاد، الجنسية، …).

ثم بيانات ولي أمر الطالب (الاسم، رقم الهاتف، …)، والمعلومات الأكاديمية (المدرسة، الصف، …)

قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

راجع المعلومات للتأكد من دقتها، ثم أرسل النموذج.

ماهي المستندات المطلوبة لتسجيل طالب في المدرسة الإلكتروني؟

أصبح الآن التسجيل في المدارس عبر الإنترنت أمر يسير وفر الكثير من الجهد والوقت، وقد أتاحت وزارة التربية العراقية منصة المدرسة الإلكترونية ليتمكن الجمي من تسجيل الطلاب من خلالها، ولكي تتمكن من ذلك بسهولة عليك إحضار الأوراق التالية:

صورة شخصية للطالب بخلفية بيضاء.

نسخة من هوية الطالب.

نسخة من بطاقة إقامة الطالب (إن وجدت).

شروط التسجيل في المدرسة الإلكترونية

لكي يتمكن الطالب من التسجيل في المدرسة الإلكترونية ينبغي أن يتوفر فيه التالي: