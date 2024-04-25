تردد القنوات
اضبط تردد قناة mbc مصر الجديد لمتابعة أفضل المسلسلات والبرامج التليفزيونية
يتساءل الكثير من عشاق متابعة المسلسلات حول تردد قناة أم بي سي مصر الجديد لمتابعة المسلسلات، الذي يُعرض عليها فهي واحدة من أفضل القنوات المصرية ذات جودة عالية، ودائما ما تحقق أعلى نسب مشاهدة في كل عام وتقدم العديد من مختلف البرامج والمسلسلات المتنوعة، في هذا المقال سنتعرف على الترددات الجديدة لها.
تردد قناة mbc مصر على النايل سات
- التردد:١١٤٧٠
- الاستقطاب: أفقي H
- معدل الترميز: ٢٧٥٠٠
- معامل تصحيح الخطأ: ٤/٣
اضبط الآن تردد قناة إم بي سي مصر على عرب سات
يتساءل الكثير حول تردد قناة إم بي سي مصر على عرب سات وهي كالآتي:
- تردد: ١٢٠٥٤
- معامل الاستقطاب: عمودي V
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
طريقة تنزيل تردد قناة أم بي سي مصر على جهازك
- قم بالضغط على زر القائمة.
- من القائمة اختر إضافة تردد
- ادخل التردد الجديد ونوع الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ وقم بالتثبيت.
- قم بالنقر على بحث وسيتم تنزيلها على جهازك ويمكنك البحث عنها.
أوقات عرض المسلسلات على قناة mbc مصر
- تقوم بعرض مسلسل نعمة الافوكاتو على الساعة العاشرة مساءً بطولة الفنان أحمد زاهر والفنانة مي عمر، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد سامي.
- تقوم بعرض مسلسل العتاولة على الساعة السابعة مساءً بطولة الفنان أحمد لطفي وأحمد السقا ومي كساب، وهو من إخراج أحمد خالد موسي وتأليف هشام هلال.
- تقوم بعرض مسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال وفتحي عبدالوهاب وهبة مجدي وسهر الصايغ على الساعة الثامنة مساءً، وهو من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أمين جمال
- تقوم بعرض مسلسل صلة رحم، من بطولة الفنانة يسار اللوز وإياد نصار واسماء ابو اليزيد وصفاء الطوخي ومحمد جمعة على الساعة الحادية عشر مساءً.