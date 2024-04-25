اضبط تردد قناة mbc مصر الجديد لمتابعة أفضل المسلسلات والبرامج التليفزيونية

يتساءل الكثير من عشاق متابعة المسلسلات حول تردد قناة أم بي سي مصر الجديد لمتابعة المسلسلات، الذي يُعرض عليها فهي واحدة من أفضل القنوات المصرية ذات جودة عالية، ودائما ما تحقق أعلى نسب مشاهدة في كل عام وتقدم العديد من مختلف البرامج والمسلسلات المتنوعة، في هذا المقال سنتعرف على الترددات الجديدة لها.

تردد قناة mbc مصر على النايل سات

التردد:١١٤٧٠

الاستقطاب: أفقي H

أفقي H معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

٢٧٥٠٠ معامل تصحيح الخطأ: ٤/٣

اضبط الآن تردد قناة إم بي سي مصر على عرب سات

يتساءل الكثير حول تردد قناة إم بي سي مصر على عرب سات وهي كالآتي:

تردد: ١٢٠٥٤

١٢٠٥٤ معامل الاستقطاب: عمودي V

عمودي V معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة تنزيل تردد قناة أم بي سي مصر على جهازك

قم بالضغط على زر القائمة.

من القائمة اختر إضافة تردد

ادخل التردد الجديد ونوع الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ وقم بالتثبيت.

قم بالنقر على بحث وسيتم تنزيلها على جهازك ويمكنك البحث عنها.

أوقات عرض المسلسلات على قناة mbc مصر